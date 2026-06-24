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Analiză Coface: 45 de modificări de ratinguri sectoriale şi o reducere a estimărilor de creştere economică

L.B.
Miscellanea / 24 iunie, 12:19

Analiză Coface: 45 de modificări de ratinguri sectoriale şi o reducere a estimărilor de creştere economică

Cifre cheie:

+2,3%: creşterea globală preconizată pentru 2026

-0,6 puncte procentuale: revizuirea cumulată a prognozei de creştere globală pentru 2026 şi 2027

85 USD pe baril: preţul mediu estimat al petrolului Brent în 2026

- În timp ce Orientul Mijlociu se îndreaptă către o acalmie fragilă a ostilităţilor, şocul economic provocat de conflict - perturbarea lanţurilor de aprovizionare, inflaţia... - se extinde deja la nivelul economiei globale. În acest context, Coface a efectuat 8 retrogradări ale ratingurilor de ţară şi 45 de modificări ale ratingurilor sectoriale (41 de retrogradări, comparativ cu doar 4 îmbunătăţiri), conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

O acalmie a tensiunilor geopolitice nu înseamnă o revenire la normalitate

După mai mult de cincisprezece săptămâni de conflict, semnarea acordului dintre SUA şi Iran anunţă o perioadă de calm pentru Orientul Mijlociu, într-un context regional marcat de fragilitate. Însă această pauză nu poate ascunde problema esenţială: durata şi intensitatea conflictului, care au depăşit cu mult aşteptările iniţiale, au perturbat profund o regiune crucială a economiei mondiale.

Strâmtoarea Ormuz este un punct strategic de strângere pentru aprovizionarea cu hidrocarburi şi derivaţii acestora. Foarte puţine ţări - în special din Asia de Sud-Est şi de pe coasta Africii de Est - au reuşit să ocolească aceste perturbări. Orice revenire la normalitate - dacă este într-adevăr posibilă - va necesita timp.

Economia globală rezistă, dar încetineşte

Economia mondială a reuşit până acum să absoarbă şocul, în special datorită constituirii anterioare de stocuri şi ajustărilor la nivelul cererii. Însă această fază îşi atinge limitele. Oprirea producţiei în anumite sectoare, reapariţia presiunilor inflaţioniste şi înăsprirea condiţiilor financiare sunt primii indicatori ai acestor dificultăţi, în timp ce guvernele dispun de o marjă de manevră foarte redusă în ceea ce priveşte sprijinirea activităţii economice şi a veniturilor.

În acest context, Coface revizuieşte în jos previziunile de creştere la 2,3% pentru 2026 şi 2,5% pentru 2027, o reducere de 0,6 puncte procentuale pe o perioadă de doi ani.

Lanţurile de aprovizionare sub presiune

Închiderea practică a Strâmtorii Ormuz - 145 de nave au tranzitat strâmtoarea în luna mai, comparativ cu peste 3.300 cu un an în urmă - a perturbat transporturile globale şi a pus din nou lanţurile de aprovizionare sub presiune. Companiile semnalează deja termene de livrare mai lungi, costuri în creştere şi semne timpurii de penurie, ceea ce le determină să constituie stocuri de precauţie, în detrimentul unei presiuni sporite asupra fluxului de numerar şi a marjelor. În acest context, se preconizează că insolvenţele corporative vor continua să crească în acest an (+6% la nivel global), unele ţări înregistrând creşteri deosebit de accentuate (în special SUA, Franţa şi Japonia).

În practică, impactul variază de la o regiune la alta

Şocul este global, dar intensitatea sa variază semnificativ de la o regiune la alta.

În Orientul Mijlociu, statele din Golf au fost cele mai direct afectate, înregistrând contracţii puternice ca urmare a dependenţei lor de Strâmtoarea Ormuz.

În Europa, creşterea preţurilor la energie şi incertitudinea prelungită afectează cererea internă, fiind preconizată o creştere de doar 0,7% pentru zona euro.

În SUA, inflaţia este din nou în creştere (de la 2,4% în februarie la 4,2% în mai), afectând puterea de cumpărare şi consumul gospodăriilor cu venituri mici.

În Asia, situaţia este mixtă, unele sectoare înregistrând în continuare performanţe solide (exporturile sud-coreene de semiconductori au crescut cu 153% de la începutul anului), în timp ce altele se confruntă cu marje de profit reduse.

În cele din urmă, în economiile emergente, în special în America Latină, şocul s-a concretizat printr-o recrudescenţă a inflaţiei şi prin politici monetare mai restrictive, aşa cum este cazul în Brazilia, unde rata dobânzii de referinţă se situează la 14,5%.

Jean-Christophe Caffet, economist-şef Coface

„Calmarea ostilităţilor din Orientul Mijlociu este o veste bună, dar nu poate ascunde problema esenţială: perturbările care au început deja vor afecta activitatea economică, veniturile şi ocuparea forţei de muncă. Un număr fără precedent de 41 de retrogradări sectoriale în 19 ţări subliniază impactul global al unui conflict ale cărui consecinţe asupra fluxurilor comerciale şi asupra profitabilităţii companiilor vor continua să cântărească greu în lunile următoare”.

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