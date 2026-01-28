Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Analiza Crosspoint: Piaţa terenurilor din Bucureşti atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 7 ani

U.B.
Companii / 28 ianuarie, 10:06

Analiza Crosspoint: Piaţa terenurilor din Bucureşti atinge cel mai scăzut nivel din ultimii 7 ani

Numărul tranzacţiilor cu terenuri din Bucureşti a scăzut în 2025 cu 13,4% faţă de anul precedent şi a ajuns la cel mai redus nivel din ultimii şapte ani, arată datele centralizate de Crosspoint Real Estate, asociat internaţional Savills în România. Reducerea disponibilităţii terenurilor şi creşterea costurilor de dezvoltare au contribuit la această evoluţie, alături de maturizarea segmentului rezidenţial, care generează majoritatea tranzacţiilor din Capitală, potrivit comunicatului remis redacţiei.

Analiza Crosspoint indică o cerere mai sofisticată în rândul cumpărătorilor: în timp ce în perioada 2020-2021 se vindeau rapid majoritatea proiectelor rezidenţiale, datele din 2024 şi 2025 arată o piaţă orientată către calitate, iar pentru 2026 dezvoltatorii se concentrează pe locaţiile strategice, conform comunicatului.

Partener şi Head of Land Development la Crosspoint Real Estate, Ionuţ Stan, explică: „Dezvoltatorii caută terenuri care să justifice preţul final în faţa unui client mult mai educat. Nu mai vorbim de volume speculative, ci de o piaţă de înlocuire şi upgrade, mai stabilă pe termen lung”, potrivit comunicatului.

În 2025, terenurile tranzacţionate au avut, în general, suprafeţe mai mici decât media anilor precedenţi, dar au fost amplasate în locaţii-cheie, ceea ce a condus la valori de achiziţie record pe metru pătrat în anumite zone centrale, precizează Head of Research la Crosspoint, Ilinca Timofte, prin intermediul comunicatului.

Un exemplu semnificativ este achiziţia terenului de 8.179 mp de către Cordia România, în apropierea Bucureşti Mall şi a Pieţei Alba Iulia, pentru proiectul Centropolitan, care include 274 de apartamente şi 3.345 mp de spaţii de retail, se adaugă în comunicat. Terenul avea deja autorizaţie de construcţie şi a fost achiziţionat de la Bog'Art Place. Tranzacţia se numără printre cele mai mari realizate pe segmentul terenurilor din Bucureşti în 2025, se precizează în comunicat.

Pe termen mediu, se estimează că presiunea pe calitatea terenurilor şi a produsului rezidenţial va creşte, în contextul ofertei limitate şi al majorării taxelor pentru proprietăţi deţinute de companii, conform comunicatului. Situaţia ar putea determina o perioadă mai lungă de identificare a terenurilor potrivite pentru noi proiecte, potrivit comunicatului.

