Analiză Meduza: Rusia recrutează luptători străini pentru a lupta în Ucraina

S.E.
Internaţional / 25 ianuarie, 09:23

Sursa foto: X

Sursa foto: X

Numărul recruţilor ruşi care se înrolează voluntar în armată a început să scadă după aproape patru ani de război în Ucraina, iar Kremlinul îşi intensifică tot mai vizibil eforturile de recrutare a luptătorilor străini pentru războiul din Ucraina, potrivit unei analize publicate de Meduza.

Conform sursei citate, videoclipuri apărute la începutul lunii ianuarie pe reţelele sociale, care par să arate recruţi africani maltrataţi de ofiţeri ruşi şi folosiţi în misiuni extrem de periculoase, au atras atenţia comunităţii internaţionale. Deşi autenticitatea imaginilor nu a fost confirmată, oficialii ucraineni avertizează că Rusia recrutează luptători străini pentru războiul din Ucraina pe care îi consideră „de unică folosinţă”, a relatat sursa menţionată.

Potrivit cercetătoarei Karen Philippa Larsen de la Institutul Danez pentru Studii Internaţionale, citată de Meduza, principala motivaţie a luptătorilor străini nu este ideologică, ci financiară: „Banii şi promisiunea obţinerii rapide a cetăţeniei ruse sunt factorii decisivi.”

În ianuarie 2024, Vladimir Putin a semnat un decret care permite acordarea cetăţeniei ruse străinilor ce semnează contracte militare de cel puţin un an, a informat sursa amintită, care a subliniat că măsura a accelerat procesul prin care Rusia recrutează luptători străini pentru războiul din Ucraina, în special din Africa, Asia de Sud, Orientul Mijlociu şi fostele republici sovietice.

Rusia recrutează luptători străini pentru războiul din Ucraina şi îi trimite în misiuni extrem de riscant, a punctat analiza Meduza.

Conform mărturiilor prizonierilor de război intervievaţi de cercetători, mulţi dintre recruţii străini primesc instruire minimă - între zece zile şi trei luni - înainte de a fi trimişi pe linia frontului, conform sursei citate.

Moscova evită să solicite schimbul prizonierilor străini capturaţi de Ucraina, ceea ce, potrivit experţilor, confirmă statutul lor marginal, a mai transmis Meduza.

