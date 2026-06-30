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ANAT: numărul unităţilor de cazare de pe litoral a crescut cu aproape 10%

L.B.
Miscellanea / 30 iunie, 13:47

ANAT: numărul unităţilor de cazare de pe litoral a crescut cu aproape 10%

Numărul unităţilor de cazare clasificate de pe litoralul românesc se ridică la 5.386, dintre care 17 unităţi de cinci stele, în creştere cu aproape 10% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor furnizate de vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Adrian Voican, citat de News.ro. Judeţul Constanţa asigură peste un sfert din locurile de cazare la nivel naţional, care însumează 613.606 de locuri puse la dispoziţie de circa 31.000 de unităţi, potrivit aceleiaşi surse.

După o uşoară scădere în 2025, când au fost înregistrate 154.300 de locuri de cazare pe litoral, numărul locurilor disponibile a crescut în acest an cu aproape 2%, ajungând la 156.366 de locuri, conform News.ro. Structura cazării include 17 unităţi de cinci stele, cu 1.358 de locuri, 140 unităţi de patru stele, cu 24.583 de locuri, 4.156 unităţi de trei stele, cu 92.618 locuri, 643 unităţi de două stele, cu 24.554 locuri, şi 430 de unităţi de o stea, cu 13.253 locuri, potrivit declaraţiilor lui Voican. Numărul unităţilor care oferă servicii all inclusive a ajuns la 70, comparativ cu 54 în sezonul trecut, reflectând preferinţa turiştilor pentru pachete complete, conform aceluiaşi oficial.

Pe de altă parte, Voican avertizează că reducerea valorii voucherelor de vacanţă şi măsurile de austeritate afectează semnificativ afacerile operatorilor de pe litoral, estimând un recul de până la 25% în acest an. El a comparat anul 2026 cu „o jumătate de pandemie" pentru industria turismului, subliniind însă că hotelierii nu au reacţionat prin scumpiri generalizate, ci prin investiţii în servicii, flexibilitate şi promoţii, inclusiv reduceri last minute, potrivit News.ro.

Tarifele pentru sezonul estival rămân comparabile cu cele de anul trecut, deşi unele unităţi au operat majorări de până la 10%. Pentru un sejur de cinci nopţi, pentru două persoane, preţurile pornesc de la 722 de lei la un hotel de două stele din Eforie Nord, fără servicii de masă, şi pot ajunge la 5.550 de lei la o unitate de trei stele din Vama Veche cu demipensiune, conform datelor citate. Pentru pachetele all inclusive, tarifele variază între 4.167 de lei la un hotel de trei stele din Eforie Nord şi 8.338 de lei pentru un hotel de patru stele din Olimp, cu servicii Ultra All Inclusive. Cele mai căutate destinaţii rămân Mamaia, Eforie Nord şi Venus, care cumulează aproximativ 55% din rezervări, potrivit aceleiaşi surse.

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