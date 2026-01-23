Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Andrei Octav Moise, membru al boardului FP, a cumpărat din nou acţiuni ale fondului

A.I.
Piaţa de Capital / 23 ianuarie, 09:01

Andrei Octav Moise, membru al boardului FP, a cumpărat din nou acţiuni ale fondului

Cu câteva zile în urmă, Matej Rigelnik, preşedintele Comitetului Fondului Proprietatea, şi Andrei Octav Moise au achiziţionat peste un milion de acţiuni FP

Achiziţiile au avut loc înaintea ofertei Lion Capital, pentru care subscrierile sunt sub 2% după prima zi de la lansare

Actualizare - Subscriere de 7% în oferta Lion Capital

Subscrierile în oferta publică lansată de Lion Capital se ridicau astăzi, la ora 11:30, la aproape 13,2 milioane de titluri, echivalentul a 6,9% din cele 191,6 milioane de acţiuni vizate în operaţiunea de piaţă de către fosta SIF Banat-Crişana, potrivit informaţiilor afişate de platforma unei case de brokeraj.

Înaintea lansării ofertei, Lion Capital deţinea 2,38% din FP, pachet de acţiuni pe care l-a achiziţionat integral după 30 septembrie 2025, după cum reiese din raportările de la BVB.

---

Andrei Octav Moise, membru al Comitetului Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea (FP), şi fiul său, Thomas Moise, au achiziţionat acţiuni FP în zilele de 20 şi 21 ianuarie ale acestui an, potrivit unui raport al administratorului Franklin Templeton, publicat pe site-ul Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Andrei Octav Moise a cumpărat 81.301 titluri ale fondului de investiţii, la preţuri de 0,674 lei şi 0,678 lei pe acţiune, în vreme ce Thomas Moise a achiziţionat 35.000 de titluri FP, la preţul unitar de 0,674 lei. Cu câteva zile înainte, Andrei Octav Moise cumpărase 372.992 de acţiuni FP, în timp ce Matej Rigelnik, preşedintele boardului Fondului Proprietatea, achiziţionase 740.780 de titluri ale emitentului.

Achiziţiile celor doi membri ai boardului FP au fost realizate înainte ca, ieri, să înceapă oferta publică de cumpărare a Lion Capital, lansată pentru 191,6 milioane de acţiuni ale Fondului Proprietatea, echivalentul a aproape 6% din capitalul social al FP, la preţul unitar de 0,68 lei. După prima zi a operaţiunii de piaţă, fuseseră plasate aproape 3,22 milioane de acţiuni FP în ofertă, echivalentul a 1,68% din totalul titlurilor vizate.

Ieri, acţiunea FP a încheiat sesiunea bursieră în apreciere cu 1,34%, la preţul de 0,68 lei, pe fondul unui volum de 4,15 milioane de acţiuni.

La data de 26 februarie, acţionarii Fondului Proprietatea se vor reuni în cadrul unei adunări generale ordinare şi al unei adunări generale extraordinare, printre punctele propuse numărându-se numirea Franklin Templeton pentru un nou mandat de administrator al fondului, pe o perioadă de patru ani, numirea unui membru al Comitetului Reprezentanţilor FP pentru o perioadă de trei ani, precum şi consolidarea valorii nominale a acţiunii FP.

Evaluarea bursieră curentă a fondului se ridică la circa 2,18 miliarde de lei, echivalentul unui discount de 7% faţă de activul net de la finele anului trecut, de 2,34 miliarde de lei.

Opinia Cititorului ( 8 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 09:24)

    No ba vajeu observi pe ce mâini bune am încăput oameni preocupați și de muncitori nu de grofi că tine nepricepuți azi vajeu pt tine 0,69 deci îmi aștern ziarul pe masă și îmi maninc în tihnă micul dejun după care la munca mai am puțin vajeu și vin două dividende babane!! Primul net 0,024 și al doilea net 0,168! Oleee!!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de Uliul carpatin în data de 23.01.2026, 09:31)

      A și era să uit ba Vajeu cel mai important lucru din toată această perioadă tumultoasa pt acționari este faptul că oamenii,acționarii au început să aibă încredere în CR și în strategia Fondului! Hai Romania! Oleee!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 10:20)

      Ești sigur de cele două dividende FP?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.3.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 10:53)

      Cotația menținându-se sub 0,70 un dividende de 5 bani, asigurat numai de CNAB, este mai mult decât satisfăcător!

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.4.  lion (răspuns la opinia nr. 1.2)
      (mesaj trimis de actionar la sif-uri în data de 23.01.2026, 11:27)

      nu sunt sigur de dividendele de la LION dar FP e altceva a aratat pe parcursul anilor de la listare cum se conduce un fond si cum livreaza rezultate pentru actionari pe cand la lion pauza si discount mare de tot.

      asta face diferenta intre profesionisti.. 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  corect.
    (mesaj trimis de actionar FP în data de 23.01.2026, 11:31)

    azi 23.01.2026 la ora 11:30 au fost introduse ordine de vanzare de un numat de 55 actionari FP cu un total de 13.170.912actiuni in OPC lansat de LION.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:41)

      aproape 7%, mersi de up date.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 23.01.2026, 11:44)

    Interesant de ce Uliul carpatin spunea ieri ca ar trebui sa ne multumim cu 0.74 la FP "maxim maxim", adica daca mai creste cu 9% trebuie facut exit? Ce argumente o avea?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Piaţa de Capital

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb