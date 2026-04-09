AnimaWings inaugurează primele zboruri directe Timişoara- Atena

S.B.
Companii / 9 aprilie, 20:18

AnimaWings, companie aeriană 100% românească full-service, continuă extinderea reţelei sale de rute regulate şi inaugurează oficial ruta directă Timişoara - Atena, oferind pasagerilor acces rapid către una dintre cele mai populare destinaţii turistice din Europa şi un hub major pentru conexiuni către insulele greceşti.

Primul zbor pe ruta Timişoara - Atena a avut loc pe 5 aprilie 2026, operarea fiind disponibilă pe tot parcursul anului.

Ruta este operată cu două frecvenţe săptămânale, în zilele de joi şi duminică, cu orar de dimineaţă, optim atât pentru călătorii de business, cât şi pentru segmentul leisure. Durata medie a zborului este de aproximativ 1 oră şi 55 de minute pe sens.

Programul de zbor permite acces facil către reţeaua de conexiuni din Atena, oferind pasagerilor posibilitatea de a continua călătoria către numeroase destinaţii din Grecia, inclusiv insulele din Marea Egee, pe parcursul aceleiaşi zile.

Pasagerii beneficiază de o experienţă full-service la bord, cu opţiuni de călătorie Premium Economy şi Economy Class, toate biletele incluzând selecţia gratuită a locului, bagaj de cabină de 8 kg şi obiect personal de 4 kg. Zborurile sunt operate cu aeronave moderne Airbus A220-300, în configuraţie full economy de 148 de locuri, recent intrate în flota AnimaWings şi alocate bazei din Timişoara începând cu luna aprilie 2026.

Marius Pandel, CEO AnimaWings, a declarat: „Timişoara este unul dintre cele mai importante centre economice din vestul României, iar dezvoltarea conectivităţii aeriene din această regiune este o prioritate pentru AnimaWings. Prin lansarea rutei directe către Atena, oferim pasagerilor acces rapid către un hub regional important, cu deschidere atât către zona de business, cât şi către una dintre cele mai căutate destinaţii turistice din Europa. Atena este şi o poartă către insulele greceşti şi croazierele din Marea Egee, iar noua conexiune răspunde unei cereri reale din piaţă.

În prezent, această rută nu este deservită prin zboruri regulate directe, iar introducerea ei contribuie la facilitarea mobilităţii, la dezvoltarea relaţiilor comerciale şi la susţinerea turismului din ambele ţări.”

Ioanna Papadopoulou, Director de Comunicare & Marketing al Aeroportului Internaţional Atena, a declarat: „Salutăm cu căldură noua rută inaugurată de AnimaWings, care leagă Atena de Cluj-Napoca, în inima Transilvaniei, o destinaţie interesantă şi un important centru regional în România! Suntem încântaţi de îmbunătăţirea conectivităţii dintre România şi Grecia, prin adăugarea oraşului Cluj la reţeaua de destinaţii deservite direct de aeroportul nostru.

Cu ocazia lansării noii rute, aşteptăm cu nerăbdare să-i primim pe toţi pasagerii din România care călătoresc în oraşul nostru şi nu numai, precum şi pe călătorii din Atena/Grecia care aleg să descopere această destinaţie românească unică. Urăm un călduros bun-venit companiei aeriebe şi mult succes în dezvoltarea sa pe piaţa greacă.”

În prezent, AnimaWings operează zboruri regulate către aeroporturi europene principale, cu frecvenţe constante. Pe lângă destinaţiile consacrate precum Paris (CDG), Stockholm (Arlanda) sau Istanbul (IST), de cur]nd compania românească a început operarea de noi zboruri directe din Bucureşti către metropole europene precum Londra Gatwick (din 22 martie), Geneva (din 30 martie), Milano Malpensa (din 11 mai), dar şi Munchen (2 aprilie). Aceste rute completează reţeaua extinsă de conexiuni AnimaWings care ajunge la un total de 56 destinaţii.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

