AnimaWings lansează zboruri regulate Bucureşti - Munchen din noiembrie

Compania aeriană românească AnimaWings va începe, din 5 noiembrie 2025, operarea de zboruri directe pe ruta Bucureşti - Munchen şi retur, conform unui comunicat al companiei. Vor fi trei frecvenţe săptămânale, în zilele de luni, miercuri şi vineri, iar tarifele pornesc de la 26,99 euro/sens, cu bagaj de cabină de 8 kg inclus.

„Munchen este una dintre cele mai importante destinaţii de business şi mobilitate din Europa Centrală, cu un potenţial enorm atât pentru segmentul corporate, cât şi pentru pasagerii care călătoresc în scop personal. Prin introducerea acestei rute, ne consolidăm reţeaua de zboruri către hub-uri-cheie din Europa şi oferim pasagerilor români o conexiune eficientă, rapidă şi confortabilă spre sudul Germaniei şi nu numai”, a declarat Marius Pandel, preşedintele AnimaWings.

Noua rută va fi operată cu aeronave Airbus A220, model de ultimă generaţie, dotat cu cabină business dedicată şi opţiuni de călătorie în Business Class, Premium Economy şi Economy. Compania subliniază că pasagerii beneficiază de check-in gratuit, online şi offline, selecţie gratuită a locurilor şi un obiect personal suplimentar la bord.

Munchen devine a 21-a rută regulată a operatorului românesc, care şi-a extins reţeaua în 2025 prin lansarea de curse către Istanbul, Praga, Sofia, dar şi prin deschiderea rutelor interne Bucureşti - Suceava şi Bucureşti - Timişoara.

Potrivit companiei, alegerea sezonului de iarnă pentru inaugurarea zborurilor are legătură cu atractivitatea turistică a capitalei bavareze, cunoscută pentru târgurile de Crăciun, proximitatea faţă de Alpi şi oferta culturală şi gastronomică diversă.