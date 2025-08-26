Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AnimaWings lansează zboruri regulate Bucureşti - Munchen din noiembrie

A.B.
Companii / 26 august, 12:01

AnimaWings lansează zboruri regulate Bucureşti - Munchen din noiembrie

Compania aeriană românească AnimaWings va începe, din 5 noiembrie 2025, operarea de zboruri directe pe ruta Bucureşti - Munchen şi retur, conform unui comunicat al companiei. Vor fi trei frecvenţe săptămânale, în zilele de luni, miercuri şi vineri, iar tarifele pornesc de la 26,99 euro/sens, cu bagaj de cabină de 8 kg inclus.

„Munchen este una dintre cele mai importante destinaţii de business şi mobilitate din Europa Centrală, cu un potenţial enorm atât pentru segmentul corporate, cât şi pentru pasagerii care călătoresc în scop personal. Prin introducerea acestei rute, ne consolidăm reţeaua de zboruri către hub-uri-cheie din Europa şi oferim pasagerilor români o conexiune eficientă, rapidă şi confortabilă spre sudul Germaniei şi nu numai”, a declarat Marius Pandel, preşedintele AnimaWings.

Noua rută va fi operată cu aeronave Airbus A220, model de ultimă generaţie, dotat cu cabină business dedicată şi opţiuni de călătorie în Business Class, Premium Economy şi Economy. Compania subliniază că pasagerii beneficiază de check-in gratuit, online şi offline, selecţie gratuită a locurilor şi un obiect personal suplimentar la bord.

Munchen devine a 21-a rută regulată a operatorului românesc, care şi-a extins reţeaua în 2025 prin lansarea de curse către Istanbul, Praga, Sofia, dar şi prin deschiderea rutelor interne Bucureşti - Suceava şi Bucureşti - Timişoara.

Potrivit companiei, alegerea sezonului de iarnă pentru inaugurarea zborurilor are legătură cu atractivitatea turistică a capitalei bavareze, cunoscută pentru târgurile de Crăciun, proximitatea faţă de Alpi şi oferta culturală şi gastronomică diversă.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Companii

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

26 august
Ediţia din 26.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

25 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0539
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3868
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8325
Gram de aur (XAU)Gram de aur467.7917

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb