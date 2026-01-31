ANM: Vreme deosebit de rece şi ninsoare viscolită

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o informare de vreme geroasă, polei şi ninsoare viscolită, valabilă în toată ţara până miercuri, 4 februarie, ora 10:00.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 31 ianuarie, ora 10:00 - 4 februarie, ora 10:00, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, transmite ANM.

Dimineaţa şi noaptea, gerul va fi accentuat mai întâi în Moldova, apoi şi în Dobrogea, estul Transilvaniei, Muntenia şi, izolat, în Oltenia şi sudul Banatului, cu temperaturi minime între -20 şi -10 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista şi pe parcursul zilei, cu maxime între -16 şi -8 grade, potrivit ANM.

Local şi temporar se vor semnala precipitaţii slabe, predominant sub formă de ninsoare, iar pe alocuri se va forma polei şi gheţuş, anunţă ANM.

Vântul va avea intensificări locale în regiunile estice şi sudice, cu viteze de 40-45 km/h, amplificând senzaţia de frig. Din seara zilei de duminică până luni dimineaţă, în sud-estul Olteniei, sudul, centrul şi estul Munteniei şi Dobrogea, ninsoarea va fi temporar viscolită, mai precizează ANM.