ANOFM: Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a scăzut la 3,21%, în luna mai

Rata şomajului înregistrat la nivel naţional a fost de 3,21% la sfârşitul lunii mai 2026, în scădere cu 0,03 puncte procentuale faţă de luna anterioară şi în creştere uşoară faţă de mai 2025, cu 0,03 puncte procentuale, a anunţat Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit instituţiei, numărul total al şomerilor înregistraţi a fost de 256.794 de persoane, dintre care 56.628 au fost şomeri indemnizaţi şi 200.166 neindemnizaţi.

Comparativ cu luna precedentă, numărul şomerilor indemnizaţi a scăzut cu 1.195 de persoane, iar cel al şomerilor neindemnizaţi a scăzut cu 1.171 de persoane, arată ANOFM.

Din punct de vedere al mediului de rezidenţă, 68.338 de şomeri provin din mediul urban, iar 188.456 din mediul rural.

În funcţie de gen, la sfârşitul lunii mai 2026 erau înregistraţi 124.116 şomeri femei şi 132.678 şomeri bărbaţi.

Cei mai mulţi şomeri au vârsta de peste 55 de ani (65.783), urmaţi de persoanele din grupa 40-49 de ani (62.203), în timp ce segmentul cu cel mai mic număr de şomeri este cel 25-29 de ani (14.964).

În funcţie de nivelul de educaţie, cei mai mulţi şomeri au studii gimnaziale (34,08%) şi studii primare sau fără studii (29,48%), în timp ce persoanele cu studii universitare reprezintă 4,68% din total, potrivit ANOFM.