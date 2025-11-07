ANPC a aplicat amenzi de 1,43 milioane de lei în urma controalelor efectuate la peste 450 de operatori economici

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) a desfăşurat, în perioada 3-7 noiembrie 2025, acţiuni de control la nivel naţional pentru a verifica respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor, potrivit unui comunicat transmis redacţiei. În total, au fost controlaţi peste 450 de operatori economici.

În urma verificărilor, comisarii ANPC au aplicat 290 de amenzi contravenţionale în valoare totală de aproximativ 1,43 milioane de lei şi 221 de avertismente. De asemenea, au fost dispuse măsuri complementare: oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme în valoare de peste 71.000 lei, oprirea temporară a unor produse în valoare de peste 57.000 lei şi suspendarea activităţii pentru trei operatori economici până la remedierea deficienţelor.

Cele mai frecvente nereguli au vizat lipsa informaţiilor privind provenienţa cărnii şi a produselor din carne, comercializarea de produse alimentare cu termenul de valabilitate depăşit, utilizarea agregatelor frigorifice cu depuneri de gheaţă sau garnituri deteriorate, precum şi folosirea echipamentelor şi ustensilelor uzate, cu depuneri de impurităţi. Alte abateri constatate au fost legate de depozitarea necorespunzătoare a produselor vegetale şi de nerespectarea temperaturilor recomandate de producători.