Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Antarctica sub presiune: schimbări climatice, turism şi activitate ştiinţifică

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 25 august

Antarctica sub presiune: schimbări climatice, turism şi activitate ştiinţifică

English Version

Un nou studiu publicat în Nature Sustainability şi preluat de AFP atrage atenţia asupra modului în care Antarctica, unul dintre cele mai fragile ecosisteme de pe planetă, este afectată simultan de încălzirea globală şi de prezenţa umană tot mai intensă.

O creştere alarmantă a poluării

Cercetările arată că în regiunile cu activitate umană, nivelul particulelor fine ce conţin metale grele - crom, nichel, cupru, zinc şi plumb - este astăzi de zece ori mai ridicat decât în urmă cu patru decenii. Aceste particule provin în mare parte din arderea combustibililor fosili folosiţi de vapoarele care transportă turişti, dar şi din infrastructura asociată expediţiilor ştiinţifice.

Turismul, un factor cu impact tot mai mare

Numărul turiştilor care vizitează Antarctica a crescut exponenţial: de la 20.000 la începutul anilor 2000 la aproximativ 120.000 în prezent, potrivit Asociaţiei Internaţionale a Operatorilor de Turism în Antarctica. Potrivit climatologului Raul Cordero (Universitatea din Groningen), „un singur turist poate contribui la accelerarea topirii a circa 100 de tone de zăpadă”. Prezenţa acestor poluanţi face ca zăpada să absorbe mai multă radiaţie solară şi să se topească mai rapid.

Ştiinţa: salvatoare sau factor de presiune?

Deşi expediţiile ştiinţifice sunt esenţiale pentru înţelegerea schimbărilor climatice, ele nu sunt lipsite de efecte secundare. Cercetătorii au descoperit că o bază ştiinţifică poate genera un impact asupra mediului de până la zece ori mai mare decât cel al unui turist. Expediţiile de lungă durată implică transport, generatoare, deşeuri şi logistică energofagă.

Progrese şi limite

Există totuşi paşi importanţi făcuţi în direcţia protejării Antarcticii: interzicerea păcurii (un derivat poluant al petrolului) în transportul maritim; introducerea navelor hibride (electrice + combustibili fosili); reglementări mai stricte impuse de tratatele internaţionale.

Însă, conform autorilor studiului, aceste măsuri sunt insuficiente: „Pentru a diminua amprenta activităţilor umane din Antarctica este nevoie de o accelerare a tranziţiei energetice şi de restrângerea utilizării combustibililor fosili, mai ales în zonele sensibile”.

Un continent care se topeşte

Impactul cumulat al poluării şi al încălzirii climatice este dramatic. Potrivit NASA, Antarctica pierde anual circa 135 de miliarde de tone de gheaţă şi zăpadă din 2002 până astăzi. Această pierdere contribuie direct la creşterea nivelului mărilor şi oceanelor, cu efecte globale asupra ecosistemelor şi comunităţilor de coastă.

Antarctica devine simbolul tensiunii dintre nevoia de cunoaştere, curiozitatea turistică şi protejarea mediului. Dacă turismul şi cercetarea nu vor fi regândite prin soluţii sustenabile şi printr-o limitare reală a emisiilor poluante, continentul alb - esenţial pentru stabilitatea climatică globală - riscă să îşi piardă rapid echilibrul fragil.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb