Anthropic a atras marţi o finanţare de 13 miliarde de dolari, la o evaluare record de 183 miliarde

Startup-ul american de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat marţi închiderea unei runde de finanţare de 13 miliarde de dolari, care ridică valoarea companiei la 183 miliarde după finalizarea rundei, de aproape trei ori mai mult decât la ultima strângere de fonduri din martie, transmite CNBC, de la care reluăm următoarele.

Runda a fost condusă de Iconiq, Fidelity Management & Research Company şi Lightspeed Venture Partners, cu participarea unor investitori precum Altimeter, General Catalyst şi Coatue.

”Această finanţare demonstrează încrederea extraordinară a investitorilor în performanţa noastră financiară şi în parteneriatul strâns care ne alimentează creşterea fără precedent”, a declarat directorul financiar Krishna Rao.

Anthropic, susţinută de Amazon şi fondată de foşti cercetători OpenAI, printre care CEO-ul Dario Amodei, s-a impus rapid în competiţia globală din AI, unde rivalizează direct cu OpenAI.

Startup-ul şi-a lansat asistentul AI Claude în martie 2023, iar veniturile sale au crescut spectaculos: de la venituri anualizate de aproximativ 1 miliard la începutul anului, la peste 5 miliarde în august, compania având deja peste 300.000 de clienţi business.

Noile fonduri vor fi folosite pentru aprofundarea cercetării în domeniul siguranţei AI, pentru a răspunde cererii tot mai mari din partea companiilor şi pentru extinderea internaţională.

Evaluarea Anthropic vine în contextul în care OpenAI pregăteşte o vânzare secundară de acţiuni care ar putea ridica valoarea companiei la circa 500 miliarde de dolari.