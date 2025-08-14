Antibiotice Iaşi a încheiat primul semestru din 2025 cu venituri de 380 milioane lei şi extinde exporturile în Europa, Asia şi America

Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucureşti, în data de 14 august 2025, raportul administratorilor şi opinia auditorului Deloitte cu privire la situaţiile financiare la data de 30.06.2025. În primul semestru al acestui an, Antibiotice Iaşi a continuat să îşi consolideze locul în industria farmaceutică, realizând venituri totale de 380,16 milioane lei, un nivel comparabil cu cel din anul precedent.

Cele mai importante realizari ale Antibiotice în S1 2025:

• Venituri totale de 380,16 milioane lei;

• Vânzările pe pieţele internaţionale de 138 milioane lei;

• Randament al afacerii de 26% (profit brut, cumulat cu valoarea taxei claw-back);

• Consolidează locul 4 în piaţa de generice cu şi fără prescripţie medicală din România, cu o cotă de piaţă de 4,6%, conform Cegedim Sell Out România, luna iunie;

• Menţine statutul de lider valoric pe segmentul hospital pentru produse generice cu şi fără prescripţie medicală, cu o cotă de piaţă de 13,7%, conform Cegedim Sell Out România, luna iunie;

• Lichiditatea curentă de 5,8 (mai mare de 1,2 - referinţă agreată de instituţiile financiare);

• Valoarea medie a acţiunii a fost de 2,2175 lei per acţiune.

Consolidarea prezenţei pe piaţa internă

Pe piaţa românească, Antibiotice a înregistrat venituri din vânzări de 195,68 milioane lei. În primele şase luni ale anului, rata inflaţiei a depăşit 5%, ceea ce a redus puterea de cumpărare şi a determinat reprioritizarea consumului de medicamente în cadrul coşului de consum al pacienţilor. În plus, întârzierile plăţilor medicamentelor compensate şi gratuite de către CNAS cu până la 90 de zile, au afectat negativ toate segmentele lanţului de distribuţie, accentuând presiunea asupra pieţei de medicamente generice.

În această conjunctură, Antibiotice îşi menţine locul 4 din 371 de companii, în consumul de medicamente generice (cota de piaţă 4,6%).

Compania este lider cantitativ pe formele farmaceutice: pulberi sterile injectabile (60,2%), unguente (19,3%), supozitoare şi ovule (32,4%) ocupând totodată locul 3 pe forma farmaceutică capsule (5,5%).

Pe segmentul medicamentelor generice destinate spitalelor, Antibiotice este lider valoric cu o cotă de 13,7%, pe o piaţă cu 240 de competitori. Portofoliul de antiinfecţioase de uz sistemic rămâne punctul forte, completat de dezvoltarea gamelor terapeutice în dermatologie, cardiovascular şi genito-urinar.

Extindere pe noi teritorii internaţionale

Veniturile din vânzările pe pieţele internaţionale de produse finite şi substanţe active au totalizat în perioada de referinţă 138 milioane lei.

Principalele pieţe în care au fost exportate produsele Antibiotice în semestrul I 2025 sunt Europa (48%), Asia-Pacific (28%) si America (18%).

Vânzările în Europa înregistrează un avans de 56% (un plus de 24 milioane lei), principalele motoare de creştere fiind pieţele tradiţionale pentru companie (UK, Ţările Nordice, Ungaria, Serbia, Ţările Baltice, Moldova), precum şi noi teritorii în care a fost extinsă prezenţa prin portofoliul de peniciline betalactamine pulberi sterile (Italia, Franţa, Polonia, Cehia, Bulgaria).

În regiunea Asia-Pacific s-au consolidat vânzările la un nivel similar celui din anul precedent, atât prin portofoliul actual, cât şi prin produse noi cardiovasculare lansate recent şi prin gama de substanţe active.

Aceste regiuni au compensat diminuarea vânzărilor din America, o piaţă care a reacţionat la incertitudinile legislative privind politica tarifară anunţată de administraţia SUA.

Strategia companiei în perioada următoare este de reechilibrare teritorială a vânzărilor prin politici comerciale susţinute cu partenerii.

Evoluţia veniturilor şi cheltuielilor

Veniturile totale realizate de Antibiotice au fost în valoare de 380,16 milioane lei, un nivel comparabil cu cel realizat în S1 2024, având în structură veniturile din exploatare de 370,2 milioane lei (care includ veniturile totale din vânzările pe piaţa internă şi externă de 333,7 milioane lei), completate de veniturile financiare de 9,96 milioane lei.

Cheltuielile totale s-au situat la 311,86 milioane lei, cu 3% peste valoarea efectuată în semestrul I anul 2024, având o structură adaptată realizării veniturilor.

Profitul brut a fost în valoare de 68,3 milioane lei, fiind influenţat de impactul negativ al diferenţelor de curs valutar de 6,8 milioane lei. În perioada de referinţă, cursul de schimb al principalelor valute cu care operează compania a fluctuat, rezultatul financiar s-a depreciat din structura activelor şi pasivelor în valută.

O altă influenţă asupra profitului o reprezintă diminuarea vânzărilor în piaţa Americii, o piaţă care prin specificul ei generează randamente superioare altor regiuni.

Indicatori de echilibru financiar şi stabilitate

Marja brută a fost de 64,05%, menţinând nivelul din 2024, iar EBITDA cumulată la 12 luni a ajuns la 152,4 milioane lei. Lichiditatea curentă determinată ca active circulante - numerar/ datorii bancare pe termen scurt (5,8), raportul datorii bancare totale/EBITDA (1,65) şi raportul datorii bancare totale/capital propriu (0,27) confirmă o structură financiară echilibrată.

Această perioadă de recalibrare reprezintă o etapă importantă în întărirea poziţiei Antibiotice pe pieţele strategice şi pregăteşte perioada următoare pentru proiectele de dezvoltare aflate deja în derulare.

Lansări de noi produse

În conformitate cu planul de afaceri „The Future Together 2030”, compania Antibiotice îşi continuă strategia de diversificare şi adaptare continuă a portofoliului de produse, pentru a răspunde atât cerinţelorlor pieţei interne şi internaţionale, cât şi reglementărilor în vigoare.

În perioada ianuarie 2023-iunie 2025 au fost lansate 21 de branduri noi cu un aport de 5% la cifra de afaceri netă realizată în primul semestru 2025.

În perioada de referinţă, Antibiotice a adăugat în portofoliu 5 produse noi, consolidând prezenţa pe piaţa internă şi internaţională:

-4 produse (forme solide orale): 1 produs cu prescripţie medicală - corticosteroid de uz sistemic şi 3 suplimente alimentare: Zifelle® meno - destinat susţinerii sănătăţii femeii în perioada menopauzei, Urexpert® Prostată - pentru susşinerea sănătăţii bărbatului şi Soriso® Focus - destinat menţinerii funcţiei cognitive şi a memoriei.

-1 produs (topic) - Cutaden® repair cremă emolientă - utilizat ca terapie adjuvantă în dermatita atopică.

Consolidarea activităţii de cercetare-dezvoltare şi business development pentru un portofoliu competitiv

Dezvoltarea portofoliului de produse reprezintă o prioritate strategică pentru Antibiotice. Aceasta se realizează atât prin cercetare-dezvoltare proprie, cât şi prin achiziţie de licenţe (parteneriate de tip in-licensing).

• Activitatea de cercetare-dezvoltare a companiei se desfăşoară în propriul Centru de Cercetare INOVA a+ în cadrul căruia, în primul semestru al acestui an, s-au derulat etape aferente pentru 43 de proiecte din totalul de 54 planificate până la sfârşitul anului 2025. Aceste proiecte acoperă segmente precum produse topice, forme solide orale şi medicamente injectabile sterile şi reflectă angajamentul companiei pentru diversificarea portofoliului şi respectarea riguroasă a reglementărilor internaţionale.

În primul semestru au fost finalizate cu succes şase proiecte de cercetare, fiind preluate pentru autorizare şi punere pe piaţă.

• În ceea ce priveşte dezvoltarea de proiecte prin in-licensing, în semestrul I 2025, Antibiotice a negociat achiziţia de licenţe pentru 9 produse noi, dintre care 1 produs destinat tratamentului afecţiunilor cardiovasculare şi 8 produse pentru completarea portofoliului VetAria+ în segmentul veterinar, astfel încât asimilarea în portofoliu să fie realizată în perioada 2026-2028, în funcţie de evoluţia proceselor de înregistrare.

Investiţii strategice pentru dezvoltare şi modernizare

În prima jumătate a anului 2025, compania Antibiotice a realizat investiţii totale de 27,55 milioane lei, conform planului multianual, direcţionate către dezvoltarea strategică şi consolidarea afacerii.

• În cadrul InvestEU Dezvoltare Strategică (20,54 milioane lei) compania a avansat proiecte de cercetare-dezvoltare pentru extinderea portofoliului de produse.

De asemenea, proiectul „Capacitate de producţie, ambalare şi depozitare produse sterile, soluţii şi topice” a progresat cu finalizarea şi autorizarea ANMDMR a depozitului de produse finite, iar etapele de proiectare şi execuţie pentru noile fluxuri de fabricaţie sunt în desfăşurare.

În planul de digitalizare, implementarea sistemului informatic integrat ERP în luna iunie reprezintă un pas important spre eficientizarea şi integrarea proceselor interne.

• Investiţiile pentru consolidarea afacerii (7,01 milioane lei) au vizat modernizarea infrastructurii de utilităţi, retehnologizarea fluxurilor de fabricaţie a medicamentelor şi modernizarea laboratoarelor de control al calităţii.

Angajament pentru viitor

Prin consolidarea poziţiei pe piaţa internă, extinderea expunerii internaţionale, investiţii strategice şi o gestiune financiară prudentă, Antibiotice Iaşi îşi reafirmă angajamentul de a livra produse farmaceutice de calitate, eficiente şi competitive, contribuind la sănătatea comunităţii şi la dezvoltarea economiei naţionale.