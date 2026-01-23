Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Antonio Costa: ”Acordul comercial dintre UE şi SUA trebuie să continue”

S.B.
Internaţional / 23 ianuarie, 09:09

Antonio Costa: ”Acordul comercial dintre UE şi SUA trebuie să continue”

Bruxelles-ul şi Washingtonul trebuie să „meargă mai departe” pentru a pune în aplicare acordul comercial, după ce preşedintele american Donald Trump a renunţat la impunerea de tarife, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la încheierea summitului UE de la Bruxelles convocat de urgenţă, informează news.ro.

„Anunţul de ieri (miercuri - n.r.) potrivit căruia Statele Unite nu vor impune noi tarife asupra Europei este pozitiv”, a afirmat Costa, calificând taxele drept „incompatibile” cu acordul comercial dintre UE şi SUA.

„Obiectivul rămâne stabilizarea efectivă a relaţiilor comerciale dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite”, a spus el.

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Bruxellesul se aşteaptă ca Washingtonul să-şi respecte partea sa din acordul încheiat vara trecută în Scoţia. „O înţelegere este o înţelegere”, a spus von der Leyen, repetând cuvintele din discursul său de la Davos de la începutul acestei săptămâni. „Asta vrem să vedem din partea Statelor Unite. Asta vrem să oferim din partea noastră”, a declarat ea.

Însă pentru a-şi respecta angajamentul, UE trebuie să finalizeze procesul de eliminare a tarifelor vamale pentru produsele industriale americane, precum şi pentru homar, primul obstacol urmând să fie eliminat luni în Parlamentul European.

Acum că Trump şi-a moderat ameninţările tarifare, s-a simţit că liderii au revenit la o stare de „business as usual”, a conchis un diplomat al UE. „Trump nu are niciun motiv să-şi schimbe metoda”, a avertizat acesta.

Preocupaţi să menţină Washingtonul mulţumit, liderii abia au menţionat cea mai puternică armă comercială a UE, Instrumentul anti-coerciţie, într-o mişcare majoră de dezescaladare a ameninţărilor venite dinspre Washington la începutul acestei săptămâni.

Costa a fost întrebat şi despre discursul lui Zelenski la Davos, care a afirmat că „în loc să devină o putere cu adevărat globală, Europa rămâne un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici şi mijlocii”. Ieşiţi din modul „Groenlanda” şi apăraţi-vă, i-a îndemnat Zelenski pe europeni.

Costa a ignorat însă complet întrebarea şi a spus că accentul pus pe chestiunea Ucraina este pentru a obţine o pace „dreaptă şi durabilă”.

Între timp, Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a fost întrebată de ce crede că poziţia UE l-a convins pe Trump să-şi schimbe părerea, şi nu alte elemente de lobby din jurul lui Trump. Von der Leyen a admis că toate elementele diverse ar fi putut juca un rol, dar a insistat că „fără răspunsuri ferme, dar fără escaladare, şi fără unitatea UE, acestea nu ar fi funcţionat”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

23 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 23 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

23 ianuarie
Ediţia din 23.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0936
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3572
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4897
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8588
Gram de aur (XAU)Gram de aur676.7196

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb