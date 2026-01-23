Antonio Costa: ”Acordul comercial dintre UE şi SUA trebuie să continue”

Bruxelles-ul şi Washingtonul trebuie să „meargă mai departe” pentru a pune în aplicare acordul comercial, după ce preşedintele american Donald Trump a renunţat la impunerea de tarife, a declarat preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la încheierea summitului UE de la Bruxelles convocat de urgenţă, informează news.ro.

„Anunţul de ieri (miercuri - n.r.) potrivit căruia Statele Unite nu vor impune noi tarife asupra Europei este pozitiv”, a afirmat Costa, calificând taxele drept „incompatibile” cu acordul comercial dintre UE şi SUA.

„Obiectivul rămâne stabilizarea efectivă a relaţiilor comerciale dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite”, a spus el.

La rândul său, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că Bruxellesul se aşteaptă ca Washingtonul să-şi respecte partea sa din acordul încheiat vara trecută în Scoţia. „O înţelegere este o înţelegere”, a spus von der Leyen, repetând cuvintele din discursul său de la Davos de la începutul acestei săptămâni. „Asta vrem să vedem din partea Statelor Unite. Asta vrem să oferim din partea noastră”, a declarat ea.

Însă pentru a-şi respecta angajamentul, UE trebuie să finalizeze procesul de eliminare a tarifelor vamale pentru produsele industriale americane, precum şi pentru homar, primul obstacol urmând să fie eliminat luni în Parlamentul European.

Acum că Trump şi-a moderat ameninţările tarifare, s-a simţit că liderii au revenit la o stare de „business as usual”, a conchis un diplomat al UE. „Trump nu are niciun motiv să-şi schimbe metoda”, a avertizat acesta.

Preocupaţi să menţină Washingtonul mulţumit, liderii abia au menţionat cea mai puternică armă comercială a UE, Instrumentul anti-coerciţie, într-o mişcare majoră de dezescaladare a ameninţărilor venite dinspre Washington la începutul acestei săptămâni.

Costa a fost întrebat şi despre discursul lui Zelenski la Davos, care a afirmat că „în loc să devină o putere cu adevărat globală, Europa rămâne un caleidoscop frumos, dar fragmentat, de puteri mici şi mijlocii”. Ieşiţi din modul „Groenlanda” şi apăraţi-vă, i-a îndemnat Zelenski pe europeni.

Costa a ignorat însă complet întrebarea şi a spus că accentul pus pe chestiunea Ucraina este pentru a obţine o pace „dreaptă şi durabilă”.

Între timp, Ursula von der Leyen, preşedinta Comisiei Europene, a fost întrebată de ce crede că poziţia UE l-a convins pe Trump să-şi schimbe părerea, şi nu alte elemente de lobby din jurul lui Trump. Von der Leyen a admis că toate elementele diverse ar fi putut juca un rol, dar a insistat că „fără răspunsuri ferme, dar fără escaladare, şi fără unitatea UE, acestea nu ar fi funcţionat”.