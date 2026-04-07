Antrenorul echipei naţionale de handbal: Sper să le facem pe adversare să sufere

O.D.
Sport / 7 aprilie, 11:12

Selecţionerul echipei naţionale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că speră ca elevele sale să le facă să sufere pe adversare în meciul cu Norvegia din preliminariile EHF EURO Cup 2026.

'Pregătim câteva surprize Norvegiei, e normal. Am analizat meciul tur din Norvegia (n.r. - pierdut de România cu 27-29), adversarele au nişte puncte forte la care trebuie să fim atenţi. De aceea spun că vom schimba câteva lucruri, iar dacă nu merge ceva, trebuie să găsim soluţii în timpul meciului. Pe Norvegia aş compara-o cu Spania din fotbal... Dar şi naţionala de fotbal a Spaniei a avut momente în care a suferit. Aşa că sper ca şi noi să le facem pe adversare să sufere. Sper să trăim la maximum acest meci şi să câştigăm. Important e să crezi în tine când intri pe teren, să ai atitudinea potrivită şi să fii disciplinat', a spus selecţionerul.

'Cu siguranţă jocul de miercuri seara va fi unul extrem de dificil. Aşa cum le-am simţit pe fete, care în ultima perioadă s-au autodepăşit, îşi doresc să revină în prim-planul handbalului european şi mondial. Sunt convins că şi miercuri, împotriva Norvegiei, fetele vor încerca să îşi depăşească limitele, pentru a încerca să câştigăm în faţa campioanei mondiale. Trebuie să avem încredere în ele, să le susţinem şi să ne încurajăm pentru a trăi cu speranţa că şi ele pot face istorie pentru handbalul feminin românesc. Fiecare joc, aşa cum este cel cu Norvegia, este o cărămidă pentru a face un succes la Europeanul de la finalul acestui an', a adăugat Mihăilă.

Antrenorul se confruntă cu mai multe probleme de lot înaintea acestei partide, însă speră ca înlocuitoarele să demonstreze că România merită un loc între cele mai bune echipe naţionale ale Europei.

'Din păcate avem absenţe în lot. Rebeca Necula are probleme la umărul drept, Skrobic (n.r. - Maryia Skrobic) are probleme la ligamentele încrucişate, Yuliya Dumanska se confruntă cu o problemă delicată în familie şi a plecat la părinţi, Andreea Popa nu este nici ea total refăcută după accidentarea la mâna dreaptă... deci sunt absenţe. Însă eu convins că fetele care sunt aici, la lot, vor face tot ce ţine de ele pentru a arăta că handbalul feminin românesc merită un loc printre cele mai bune echipe ale Europei', a explicat Ovidiu Mihăilă.

Echipa naţională de handbal feminin a României întâlneşte selecţionata Norvegiei, miercuri, de ora 19:00, în Sala Polivalentă din Capitală, într-o partidă contând pentru Grupa G1 a preliminariilor competiţiei EHF EURO Cup 2026.

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

