Apple anunţă o investiţie de 100 de miliarde de dolari, în Statele Unite

Apple spune că va realiza o nouă investiţie în dezvoltarea infrastructurii de producţie din Statele Unite, în valoare totală de 100 de miliarde de dolari, conform news.ro.

Noua investiţie ar trebui să vină în completarea planului anunţat iniţial de companie, care a spus că va investi 500 de miliarde de dolari în următorii patru în producţia din SUA.

Parte a investiţiei este un parteneriat extins cu Corning, care va duce la producţia completă în Statele Unite a sticlei de protecţie folosită pe iPhone şi Apple Watch, transmite sursa.

Apple mai spune că lucrează împreună cu Samsung la implementarea unei tehnologii noi de producere a cipurilor pentru fabrica din Austin.

Fabrica de servere din Houston a companiei va începe anul viitor producţia în masă şi, în paralel, se lucrează la extinderea centrului de date din California de Nord.

Toate aceste promisiuni sunt făcute la presiunile preşedintelui Trump, care a ameninţat direct Apple cu taxe.

Donald Trump tocmai a anunţat că va impune o taxă de 100% pe cipuri, dar că vor fi exceptate companii precum Apple, care investesc în producţia din Statele Unite.

Deocamdată, între Apple şi Donald Trump este un joc al ameninţărilor şi promisiunilor, cu nimic concretizat, dincolo de cele 800 de milioane de dolari plătite deja de Apple pe „taxele reciproce”.