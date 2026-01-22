Apple va transforma Siri într-un chatbot AI

Apple plănuieşte o revizie majoră a lui Siri, care va transforma asistentul vocal într-un chatbot AI integrat direct în iPhone şi Mac, potrivit Bloomberg.

Conform sursei citate, actualizarea ar urma să fie lansată mai târziu în acest an şi va înlocui interfaţa actuală a lui Siri, permiţând utilizatorilor să interacţioneze cu asistentul atât prin tastare, cât şi prin vorbire, similar chatboturilor disponibile de la Google, OpenAI, Anthropic şi alţii.

După cum notează Bloomberg, această schimbare este separată de funcţiile de personalizare bazate pe AI care vor ajunge la Siri în următoarele luni.

La fel ca versiunea actualizată a lui Siri, şi chatbotul va folosi, potrivit informaţiilor, un model AI Google Gemini personalizat, ca parte a parteneriatului pe mai mulţi ani anunţat de cele două companii la începutul acestui an, însă această versiune va avea capabilităţi care „depăşesc semnificativ” funcţiile de personalizare AI, conform Bloomberg.

Se pare că Apple intenţionează să dezvăluie actualizarea AI a lui Siri, cu numele de cod Campos, în cadrul conferinţei Worldwide Developers Conference din iunie, înainte de a o lansa în septembrie, a mai transmis Bloomberg, care a subliniat că va fi „principala noutate” din iOS 27, iPadOS şi macOS 27, celelalte actualizări fiind axate în principal pe stabilitate.