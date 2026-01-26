Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
AQUILA a investit peste cinci milioane de euro într-o soluţie de automatizare bazată pe AI

Piaţa de Capital / 26 ianuarie, 09:55

AQUILA (simbol bursier AQ), unul dintre cei mai mari jucători din sectorul distribuţiei de bunuri de larg consum din România şi regiune, cu peste 30 de ani de experienţă în această industrie, anunţă realizarea unei investiţii de 5 milioane de euro într-o soluţie avansată de automatizare a operaţiunilor logistice, la depozitul din Dragomireşti, Ilfov, potrivit unui comunicat de presă emis redacţiei.

Proiectul stabileşte un nou standard de performanţă operaţională pentru livrarea produselor din segmentul „convenience”, produse de consum rapid, destinate cumpărăturilor frecvente şi livrărilor cu rotaţie mare, a relatat comunicatul.

„Investiţiile noastre sunt paşi concreţi către un viitor mai eficient şi mai sustenabil. Într-un context în care extinderea portofoliului şi creşterea volumelor au amplificat complexitatea operaţiunilor logistice, investiţia în automatizare şi Inteligenţă Artificială este o decizie strategică pentru AQUILA. Am ales tehnologii care ne oferă control, viteză şi acurateţe în livrări, permiţându-ne să scalăm volumele fără creşteri proporţionale de resurse, indiferent de dinamica pieţei. Implementarea soluţiei de automatizare a optimizat semnificativ activitatea operaţională din depozit şi a generat beneficii directe asupra calităţii serviciilor oferite clienţilor şi asupra eficienţei interne. Această automatizare ne oferă flexibilitatea de a ne adapta cerinţelor diverse ale clienţilor şi furnizorilor noştri. Capacitatea de a gestiona operaţiuni complexe şi adaptate pentru fiecare client face parte din strategia noastră de a oferi servicii integrate”, a declarat Răzvan Bagherea, Director Organizare şi Resurse Umane, AQUILA, în comunicat.

Prin acest proiect de automatizare, AQUILA face un pas concret către operaţiuni logistice mai rapide şi mai precise, care generează avantaje competitive pe termen mediu prin utilizarea mai eficientă a resurselor, reducerea muncii manuale şi optimizarea spaţiului de depozitare. Acurateţea proceselor de „picking” şi livrare a crescut de la 92% la 99%, iar trasabilitatea produselor este asigurată pe întregul flux logistic. Un element-cheie al soluţiei îl reprezintă integrarea sistemelor de viziune bazate pe Inteligenţă Artificială, care permit identificarea produselor direct din imagini, fără a mai depinde de etichete sau scanări manuale, pe baza formei, culorii şi caracteristicilor vizuale, inclusiv atunci când orientarea sau ambalajul prezintă diferenţe minore. Soluţia a fost livrată într-un sistem unitar, scalabil şi orientat spre performanţă pe termen lung, a informat comunicatul.

Investiţia face parte dintr-un program mai amplu asumat de AQUILA, prin care consolidăm rezilienţa operaţională a companiei şi construim pe termen lung. De la listarea la Bursa de Valori Bucureşti, am direcţionat peste 30 de milioane de euro către reînnoirea flotei, automatizarea operaţiunilor logistice şi implementarea de soluţii IT pentru optimizarea transportului şi integrarea surselor alternative de energie, potrivit sursei citate.

În linia de afaceri logistică, AQUILA oferă servicii eficiente şi personalizate, prin operaţiuni de depozitare, reambalare şi transport intern de produse alimentare sau nealimentare, pe multiple categorii de temperatură: ambient, refrigerat şi congelat, complementar activităţii distribuţiei bunurilor de larg consum. Reţeaua logistică a AQUILA cuprinde 4 centre logistice, 16 centre de distribuţie (unul situat în Republica Moldova şi unul în Ungaria) şi 7 puncte de cross-docking (două situate în Republica Moldova şi unul în Ungaria). AQUILA are o capacitate de depozitare de peste 145.000 de paleţi, din care 80% sunt în mediu ambiant, aproximativ 6% în mediu refrigerat şi 14% în mediu congelat, a concluzionat sursa menţionată.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 26.01.2026, 10:13)

    Gata! a bagat AI?! motiv de crestere 10%! 10 am zis? 15 sa fie ca AI-ul e de viitor si face treaba singur!

Bursa Construcţiilor

Ziarul BURSA

