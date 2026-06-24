Arad: Percheziţii la angajaţi ai CFR suspectaţi că au furat combustibil din depozite sau automotoare

Poliţiştii din Arad şi procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad au făcut mai multe percheziţii la angajaţi ai CFR, suspectaţi că au furat din depozite sau din automotoare diferite cantităţi de combustibil, potrivit news.ro.

S-au găsit 300 de litri de motorină şi 100 de litri de ulei mecanic. Patru bărbaţi au fost reţinuţi pentru delapidare.

"Poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, au documentat activitatea infracţională într-un dosar penal întocmit pentru delapidare. Din cercetări, a reieşit că mai multe persoane ar fi sustras combustibil din depozite şi automotoare, situate într-un depou aparţinând Căilor Ferate Române. Astfel, în ziua de 23 iunie 2026, au fost puse în executare 24 de mandate de percheziţie, la sediul societăţii şi domiciliile unor angajaţi, în municipiul Arad, Vladimirescu, Gurahonţ, Covăsânţ şi alte localităţi din judeţ", a transmis IPJ Arad.

Au fost puse în executare şi 5 mandate de aducere, pe numele a 4 bărbaţi şi o femeie, implicaţi în furtul de combustibil.

În urma percheziţiilor s-au ridicat 300 de litri de motorină şi 100 de litri de substanţă vâscoasă (posibil a fi ulei mecanic). Au mai fost găsite şi ridicate mai multe recipiente folosite la transportul şi stocarea combustibilului.

Faţă de cei 4 bărbaţi a fost dispusă continuarea urmăririi penale pentru infracţiunea de delapidare, iar faţă de femeie, pentru complicitate la delapidare.

Toate persoanele au fost duse la audieri, în urma acestora fiind reţinuţi cei 4 bărbaţi.

Miercuri, ei urmează a fi prezentaţi procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Arad, cu propuneri de arestare preventivă.