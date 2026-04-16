ARF a desemnat Siemens Mobility câştigător al licitaţiei pentru 12 trenuri pe hidrogen

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a anunţat desemnarea asocierii Siemens Mobility, formată din Siemens Mobility SRL, Siemens Mobility GmbH şi Siemens Mobility Austria GmbH, drept câştigătoare a licitaţiei pentru achiziţia a 12 automotoare în tracţiune electrică pe bază de pile de combustie cu hidrogen, destinate transportului feroviar de călători, potrivit unei postări publicate pe pagina de Facebook a instituţiei.

Potrivit sursei citate, procedura a fost finalizată după evaluarea propunerilor tehnice şi financiare, precum şi a documentelor de eligibilitate depuse de singurul ofertant, şi după obţinerea avizelor conforme din partea Autorităţii Naţionale pentru Achiziţii Publice.

Valoarea ofertei financiare se ridică la 1.617.696.763,20 lei, fără TVA, sumă care include livrarea celor 12 automotoare şi serviciile de mentenanţă pentru o perioadă de 30 de ani, conform ARF.

Contractul prevede şi o clauză de revizuire care permite extinderea perioadei de mentenanţă cu încă 30 de ani, fără organizarea unei noi proceduri competitive, prin încheierea unui act adiţional, potrivit aceleiaşi surse.

Conform studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici aprobaţi de Guvern, noile automotoare vor fi distribuite operatorilor de transport feroviar de călători în cadrul contractelor de servicii publice, în baza cadrului stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1453/2022 şi a metodologiei de alocare a materialului rulant, arată instituţia.

Cele 12 trenuri vor circula pe linii neelectrificate, pe rutele Bucureşti - Piteşti (cu extindere până la Piatra Olt - Craiova), Bucureşti - Aeroportul Henri Coandă, Bucureşti - Târgovişte şi Bucureşti - Piteşti - Curtea de Argeş, potrivit ARF.

Reprezentanţii instituţiei precizează că proiectul a beneficiat iniţial de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, însă în prezent sunt în curs demersuri pentru identificarea unei noi surse de finanţare, prin intermediul Autorităţii de Management din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, conform postării pe Facebook.