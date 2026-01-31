Argentina, în negocieri avansate pentru a primi imigranţi expulzaţi de SUA

Statele Unite şi Argentina poartă negocieri avansate în vederea încheierii unui acord care să permită Washingtonului să expulzeze către această ţară sud-americană imigranţi neamericani, dezvăluie cotidianul The New York Times (NYT), relatează Reuters.

Administraţia americană recurge tot mai des la acorduri de „expulzare către ţări terţe” a imigranţilor neamericani, potrivit Reuters.

Scopul acestor acorduri este descurajarea imigraţiei ilegale în Statele Unite, notează Reuters.

Preşedintele american Donald Trump nu a finalizat încă un astfel de acord cu omologul său argentinian Javier Milei, scrie Reuters.

Donald Trump, care a promis în campanie expulzarea imigranţilor fără acte, a accelerat aceste proceduri după revenirea la putere, arată Reuters.

Controalele şi măsurile la frontieră au fost intensificate, conform Reuters.

Negocierile au loc în contextul înăspririi politicilor de imigraţie în ambele ţări, relatează Reuters.

La Washington se desfăşoară o ofensivă amplă împotriva imigraţiei ilegale, cu agenţi federali trimişi în mai multe oraşe, potrivit Reuters.

Unele operaţiuni s-au transformat în incidente dramatice, inclusiv la Minneapolis, notează Reuters.

În Argentina, tonul împotriva imigraţiei s-a înăsprit în mandatul preşedintelui Javier Milei, scrie Reuters.

Autorităţile anunţă un nivel fără precedent al expulzărilor şi controale sporite la periferia Buenos Airesului, arată Reuters.

În decembrie, statul insular Palaos a acceptat să primească până la 75 de imigranţi neamericani din Statele Unite, în baza unui acord de 7,5 milioane de dolari, potrivit Reuters.

Cetăţeni din ţări terţe au fost expulzaţi de Statele Unite în Costa Rica, El Salvador, Eswatini şi Panama, relatează Reuters.

Paraguay şi Ecuador au semnat angajamente similare cu Washingtonul privind primirea de migranţi expulzaţi, conform Reuters.