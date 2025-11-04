Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Armata belgiană a primit ordinul să doboare dronele care survolează bazele militare

R.S.
Internaţional / 4 noiembrie, 14:17

Armata belgiană a primit ordinul să doboare dronele care survolează bazele militare

Armata belgiană a primit ordinul să doboare orice drone necunoscute care sunt zărite deasupra bazelor sale, a declarat luni şeful Apărării, generalul Frederik Vansina, conform Belga News.

Duminică seara, patru drone au fost zărite deasupra bazei aeriene Kleine-Brogel, lângă Peer, marcând a treia noapte consecutivă de activitate a dronelor deasupra siturilor militare şi civile belgiene.

În aceeaşi seară, poliţia locală a primit o sesizare privind o duzină de drone care zburau deasupra zonei industriale Mechelen-Zuid, dar nu a putut detecta nimic la faţa locului.

Vansina a adăugat că un program de protecţie a Belgiei împotriva dronelor este implementat într-un ritm accelerat şi că un plan în acest sens va fi prezentat în curând Consiliului de Miniştri.

În prezent, resursele Belgiei pentru combaterea acestor drone, inclusiv echipamente de detectare, dispozitive de bruiaj şi arme anti-drone, sunt limitate.

Vansina a declarat că, dacă vor apărea mai multe drone deasupra bazelor militare, personalul militar le va doborî. „S-a dat ordinul să fie doborâte”, a declarat el luni, în timpul ceremoniei de sosire a unui nou vânător de mine în Zeebrugge.

Dronele pot fi doborâte numai dacă acest lucru se poate face în condiţii de siguranţă, „fără a provoca daune colaterale”, a adăugat el. Acest lucru nu este uşor, a spus el, având în vedere că dronele zboară noaptea şi sunt mici şi foarte manevrabile.

Luni, baza aeriană Kleine-Brogel a publicat linii directoare pe care locuitorii din Peer şi din zona înconjurătoare trebuie să le urmeze dacă observă drone suspecte.

„Activităţile suspecte trebuie raportate poliţiei cât mai curând posibil”, se precizează în ghid. Dacă este observată o dronă, locuitorii sunt încurajaţi să încerce să facă o fotografie sau să filmeze.

Anterior, poliţia locală a încercat să urmărească dronele de la sol într-o dubă, în timp ce un elicopter al poliţiei federale le urmărea din aer, dar aceste eforturi nu au avut succes, scrie Belga News.

„Oamenii nu trebuie să se lase induşi în eroare de informaţii false difuzate pe reţelele de socializare”, se precizează în ghid.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 15:02)

    In sfarsit.

    Ce e asa greu, v-ati tot vaietat de cateva luni, in loc sa le doborati din start. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 04.11.2025, 18:58)

      Asa fac din pacate europenii, se balbaie mult prea mult mereu pana iau o decizie. E adevarat ca si castiga mereu, dar ar putea sa o faca mult mai rapid.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

