Armata ucraineană afirmă că Rusia a încălcat armistiţiul de Paşte de peste 400 de ori

Rusia a încălcat armistiţiul de Paşte, anunţat recent, de peste 400 de ori de la intrarea sa în vigoare, sâmbătă, la ora 16:00, ora locală, a declarat Statul Major General al Ucrainei, informează news.ro.

„După ora 16:00, au fost înregistrate 469 de încălcări ale armistiţiului”, a declarat Statul Major General într-un comunicat.

Presupusele încălcări includ 22 de acţiuni de asalt ale inamicului, 153 de cazuri de bombardament, 19 atacuri cu drone kamikaze şi 275 de atacuri cu drone FPV.

Potrivit Statului Major General, de la începutul zilei de sâmbătă au fost înregistrate şi 101 ciocniri de luptă de-a lungul liniilor frontului.

În direcţiile Slobozhansk de Nord şi Kursk au avut loc patru ciocniri, în timp ce forţele ruse au efectuat 45 de atacuri asupra poziţiilor trupelor ucrainene şi a localităţilor. Patru dintre aceste atacuri au implicat sisteme de lansare multiplă a rachetelor, a declarat Statul Major General.

În direcţia Slobozhansk de Sud, trupele ruse au atacat de cinci ori poziţiile ucrainene în apropierea localităţilor Starytsia, Veterinarne, Prilipka şi Vovchanski Hutory. De asemenea, s-au raportat lupte în zonele Kupiansk, Lîman, Slaviansk şi Kostiantinivka.

Între timp, autorităţile ruse au acuzat Ucraina de încălcarea armistiţiului, susţinând că atacurile cu drone ucrainene au vizat locaţii din regiunile Kursk şi Belgorod şi au rănit cinci persoane.

Încălcările raportate au urmat începutului unui armistiţiu de 32 de ore de Paşte ortodox, anunţat de preşedintele rus Vladimir Putin pe 9 aprilie. Armistiţiul urma să dureze de la ora 16:00 pe 11 aprilie până la sfârşitul zilei de 12 aprilie.

Ucraina solicitase anterior un armistiţiu similar.