Armele de foc în autoapărare: dezbateri aprinse şi realitatea crudă

O.D.
Ziarul BURSA #Internaţional / 29 august

Armele de foc în autoapărare: dezbateri aprinse şi realitatea crudă

În Statele Unite ale Americii, tema folosirii armelor de foc în scop de autoapărare rămâne una dintre cele mai controversate. Potrivit celor mai recente date, există aproximativ 112 milioane de posesori de arme şi, anual, milioane de americani declară că îşi folosesc arma pentru a se proteja. O analiză pe această temă a fost publicată de Zero Hedge.

Milioane de cazuri de autoapărare pe an

Studiile arată diferenţe uriaşe privind numărul real al cazurilor de autoapărare cu arme de foc în SUA. Estimările variază între 60.000 şi 2,5 milioane de incidente anual. Media raportată între 1990 şi 2023 este de 1,82 milioane de cazuri, adică mai multe decât numărul crimelor violente raportate în aceeaşi perioadă. În plus, 62,7 milioane de americani poartă arme în afara locuinţei, în special pentru autoapărare. Alte date relevante: 3% dintre posesorii de arme le folosesc pentru autoapărare anual (conform estimărilor mari); În 2018, cel puţin 2,3% dintre omuciderile comise cu arme au fost „justificate”; 29% dintre americani declară că au fost victime ale unor infracţiuni, dar doar 42% raportează aceste cazuri poliţiei.

Legislaţia diferă de la stat la stat

Exemple precum Indiana arată că legile de tip „Stand Your Ground” (care permit folosirea armei fără obligaţia de a se retrage din faţa pericolului) au schimbat modul în care sunt clasificate crimele. În ianuarie 2024, în acest stat, peste trei sferturi dintre omucideri au fost considerate cazuri de autoapărare. Totuşi, studiile nu confirmă pe deplin ideea că aceste legi duc la o creştere a criminalităţii, potrivit Zero Hedge. Dimpotrivă, 75% dintre statele care au introdus asemenea reglementări au înregistrat scăderi în rata victimelor crimelor violente.

O realitate greu de măsurat

Definirea exactă a autoapărării rămâne o provocare. Pentru unii cercetători, simpla scoatere a armei în faţa unei ameninţări intră în această categorie, în timp ce alţii iau în calcul doar incidentele cu atacatori activi. Această lipsă de uniformitate explică discrepanţele majore dintre studiile oficiale, sondaje şi relatările din presă. De exemplu, Gun Violence Archive a înregistrat doar 3.165 de cazuri între 2014 şi 2023, bazându-se exclusiv pe articole de ziar.

Statistica privind folosirea armelor de foc în autoapărare rămâne un teren disputat între experţi, politicieni şi opinia publică. Cert este că, în America, armele continuă să fie percepute atât ca simbol al libertăţii individuale, cât şi ca mijloc de supravieţuire în faţa criminalităţii.

