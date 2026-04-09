Armistiţiu fragil între SUA şi Iran - optimism la Washington, prudenţă în Europa şi tensiuni persistente în regiune

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 9 aprilie

Anunţul unui armistiţiu de două săptămâni între Statele Unite şi Iran a generat reacţii contrastante la nivel internaţional, de la optimismul exprimat de preşedintele american până la avertismente privind fragilitatea acordului şi riscurile unei noi escaladări.

Trump: „O zi importantă pentru pacea mondială”

Preşedintele Donald Trump a descris momentul drept „o zi importantă pentru pacea mondială”, susţinând că Iranul „s-a săturat” de conflict, informează CNN. Liderul de la Washington a anunţat că SUA vor contribui la reluarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, o rută esenţială prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul mondial. Trump a sugerat, de asemenea: implicarea SUA în securizarea tranzitului maritime, sprijin pentru reconstrucţia Iranului, potenţiale beneficii economice semnificative.

Declaraţiile au venit la scurt timp după ce liderul american a condiţionat armistiţiul de „deschiderea completă, imediată şi sigură” a acestei căi navigabile.

Teheranul: deschidere limitată şi condiţionată

Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Araghchi, a confirmat că tranzitul prin Ormuz ar putea fi reluat temporar, însă: doar în coordonare cu forţele armate iraniene, ţinând cont de limitările tehnice existente. Blocajul din zonă a afectat sever fluxurile energetice globale încă de la începutul conflictului.

Reacţiile europene sunt marcate de prudenţă. Ministrul de externe al Spaniei, Jose Manuel Albares, a declarat, la radio RNS, că lumea s-a aflat „la un pas periculos” de o catastrofă. Acesta a criticat dur retorica liderului american: a calificat ultimatumul drept „inacceptabil pentru umanitate” şi a avertizat că ameninţările pot duce la escaladări necontrolabile. Deşi a salutat încetarea temporară a focului, Albares a subliniat că: „este vorba doar de două săptămâni, nu de o perioadă lungă”.

Neclarităţi privind extinderea armistiţiului

Situaţia rămâne confuză în ceea ce priveşte includerea Libanului în acord.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a indicat că operaţiunile militare vor continua pe acest front, în timp ce alte declaraţii internaţionale au sugerat contrariul. Israelul a continuat atacurile: bombardamente de artilerie în sudul Libanului, lovituri cu drone asupra unor localităţi, un atac în Saida soldat cu victime civile, potrivit autorităţilor libaneze.

Critici interne în Israel

Liderul opoziţiei, Yair Lapid, a criticat dur modul în care guvernul a gestionat conflictul, calificând situaţia drept „dezastru politic”, anunţă BBC. „Israelul nici măcar nu a fost prezent la masa negocierilor când s-au luat decizii despre esenţa securităţii noastre naţionale”, a spus liderul opoziţiei. „Armata a făcut tot ce i s-a cerut, publicul a dat dovadă de o rezilienţă incredibilă, dar Netanyahu a eşuat politic, a eşuat strategic şi nu a îndeplinit niciunul dintre obiectivele pe care el însuşi le-a stabilit”, consideră Lapid.

Reacţii pe străzile Teheranului

Mulţimi de iranieni au invadat piaţa Enghelab din Teheran, miercuri dimineaţa, şi au fluturat steaguri promiţând loialitate necondiţionată liderului suprem Mojtaba Khamenei, după ce Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu de două săptămâni, care a permis îndepărtarea celor două ţări de pragul unei escaladări catastrofale, relatează AFP. Unii au scandat sloganuri ostile pe străzile capitalei iraniene: „Moarte Americii, moarte Israelului, moarte compromisurilor!”, în timp ce alţii au ars steaguri americane şi israeliene.

Un echilibru instabil

Armistiţiul de două săptămâni apare ca o soluţie temporară într-un context extrem de volatil: tensiuni regionale persistente, poziţii divergente între actori internaţionali, riscuri ridicate de reluare a ostilităţilor. Deşi anunţul încetării focului oferă un moment de respiro, diferenţele majore dintre părţi şi lipsa unui acord pe termen lung menţin incertitudinea. În absenţa unor negocieri solide, armistiţiul riscă să rămână doar o pauză într-un conflict cu implicaţii globale.

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

