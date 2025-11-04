AROBS continuă strategia de creştere prin achiziţionarea Gess Engineering

AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS), cea mai mare companie de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, anunţă achiziţionarea unei participaţii majoritare de 65% în Gess Engineering (Global Engineering Services & Solutions S.R.L.), companie românească de inginerie cu sediul în Sibiu, care dezvoltă şi implementează soluţii complexe de testare, validare şi integrare a vehiculelor, oferind servicii complete, de la proiectare şi design, testare de prototipuri şi analiză de performanţă pentru marii jucători globali din industria automotive şi furnizori direcţi ai acestora (Tier 1).

Tranzacţia completează linia de servicii de inginerie a AROBS, prin extinderea expertizei companiei în validarea sistemelor, siguranţă şi integrarea vehiculului, într-o abordare axată pe competenţe cu aplicabilitate extinsă în ecosistemul de mobilitate, vehicule autonome şi sisteme embedded.

„De-a lungul timpului, am colaborat cu Gess Engineering în multiple proiecte şi am identificat sinergii evidente între echipe, valori şi abordare tehnică. Integrarea companiei în Grupul AROBS este un pas natural, care consolidează capabilităţile noastre de inginerie şi oferă o nouă dimensiune zonei de testare şi validare. Gess Engineering aduce o experienţă solidă în derularea proiectelor complexe, în care precizia, disciplina şi colaborarea directă cu partenerii globali sunt esenţiale, iar aceste calităţi ne completează expertiza. Chiar dacă vorbim de sectorul automotive care a traversat o perioadă de ajustare în ultimii ani, achiziţia contribuie la extinderea competenţelor de inginerie ale Grupului, cu aplicabilitate atât în mobilitate, cât şi în alte domenii tehnologice. În ansamblul AROBS, aceste capabilităţi ridică standardul tehnic şi contribuie la livrarea unor soluţii de înaltă calitate pentru multiple industrii, precum şi accesul la alt segment de clienţi diferit de cei tradiţionali ai AROBS”, a declarat Voicu Oprean, fondator şi CEO AROBS.

Gess Engineering a fost fondată în 2018 şi a evoluat gradual, ajungând ca în perioada 2023 - 2024 să depăşească pragul de 100 de specialişti, odată cu extinderea colaborărilor directe cu producători auto şi furnizori Tier 1, precum şi prin dezvoltarea în Sibiu a unor activităţi complexe de integrare a vehiculelor. Compania este recunoscută pentru expertiza în testarea sistemelor de asistenţă la conducere (ADAS) şi a altor funcţii avansate ale vehiculului, desfăşurând un proces complet de validare, de la analizarea cerinţelor şi stabilirea metodologiei de testare până la execuţia testelor, interpretarea rezultatelor şi raportarea finală.

„Această tranzacţie marchează începutul unei noi etape în dezvoltarea Gess Engineering. Suntem încântaţi să ne alăturam echipei AROBS deoarece aceasta colaborare ne permite să combinăm expertiza noastră tehnică împreună cu resursele şi viziunea strategică ale unui grup puternic. Alături în această formulă, vom putea oferi soluţii inginereşti mai complexe şi mai eficiente clienţilor noştri şi să creştem portofoliul de clienţi împreună cu AROBS”, a declarat Oderay Rusu, fondator şi Managing Director al Gess Engineering.

În anul 2024, Gess Engineering a generat venituri în valoare de aproximativ 22 milioane de lei. Managementul Gess Engineering va continua să fie asigurat de echipa actuală. Rezultatele financiare ale Gess Engineering vor fi incluse în situaţiile financiare consolidate ale AROBS odată cu finalizarea tranzacţiei, care este supusă îndeplinirii anumitor condiţii şi aprobării de către autorităţile de reglementare. Detaliile financiare ale tranzacţiei nu sunt publice, în conformitate cu acordul dintre părţi.

Aceasta este cea de-a treia tranzacţie a AROBS din acest an, după majorarea capitalului social realizată în iulie 2024, în urma căreia Grupul a atras aproximativ 30 de milioane de euro pentru a susţine strategia de creştere bazată pe fuziuni şi achiziţii. În martie 2025, AROBS a achiziţionat integral SVT Electronics, o companie românească specializată în dezvoltarea de soluţii complete de management şi analiză a datelor tahograf, iar în iunie 2025, Grupul a realizat prima achiziţie directă în Statele Unite ale Americii, prin achiziţionarea unei participaţii de 70% în compania americană Codingscape, specializată în consultanţă tehnologică, design şi servicii de dezvoltare software personalizat pentru clienţi enterprise.

Din partea AROBS, tranzacţia a fost facilitată de casa de avocatură Radu Tărăcilă Pădurari Retevoescu SCA (RTPR) în calitate de consilier juridic şi de TS Partners pentru due diligence financiar.