AROBS raportează EBITDA în creştere şi accelerează expansiunea internaţională

AROBS Transilvania Software (AROBS), companie antreprenorială de tehnologie listată la Bursa de Valori Bucureşti, a încheiat primul semestru al anului 2025 cu o cifră de afaceri consolidată de 215,4 milioane de lei, în urcare cu 4% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit unui comunicat al companiei.

EBITDA a crescut cu 8%, până la 31,1 milioane de lei, cu o marjă de 14%, iar profitul operaţional a ajuns la 14,2 milioane de lei, +3% faţă de anul trecut. Profitul net s-a menţinut la 10,2 milioane de lei, la un nivel similar celui din S1 2024.

„Rezultatele confirmă stabilitatea modelului nostru de afaceri, diversificat pe mai multe linii de activitate şi susţinut de extinderea internaţională şi de achiziţii. La jumătatea anului ne aflăm pe traiectoria propusă, atingând obiectivele stabilite pentru această perioadă”, a declarat Voicu Oprean, fondator şi CEO AROBS.

Pe segmente, „Servicii Software” a generat venituri de 141,3 milioane de lei (-15% faţă de S1 2024), scădere influenţată de încetinirea verticalei Automotive. Segmentul „Produse Software” a urcat cu 23%, la 46,3 milioane de lei, iar „Sisteme Integrate” a avansat puternic, la 27,7 milioane de lei, datorită proiectelor strategice precum cel cu Casa Naţională de Pensii Publice.

În prima jumătate a anului, AROBS a finalizat achiziţia SVT Electronics şi a preluat 70% din Codingscape (SUA), consolidând portofoliul de soluţii pentru transport şi logistică şi extinzându-şi prezenţa pe piaţa americană. De asemenea, compania a câştigat, în iulie, un contract în asociere pentru implementarea unui sistem informatic integrat la Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), finanţat prin PNRR.

„Poziţia solidă de numerar şi gradul redus de îndatorare ne oferă flexibilitatea necesară pentru a continua investiţiile planificate, inclusiv în tehnologii emergente precum inteligenţa artificială. Reuşim să integrăm noile achiziţii şi să accelerăm extinderea internaţională, menţinând profitabilitatea chiar şi într-un context mai puţin previzibil”, a spus Bogdan Ciungradi, CFO al AROBS.

Compania rămâne activă şi pe piaţa locală, prin proiecte de digitalizare în parteneriat cu instituţii publice şi universitare, consolidându-şi rolul de furnizor de soluţii complexe pentru transformarea digitală.