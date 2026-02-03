Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
ASF: Dosarul CCP.RO a fost declarat complet; ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărţii Centrale

A.I.
Piaţa de Capital / 3 februarie, 17:27

ASF: Dosarul CCP.RO a fost declarat complet; ASF începe evaluarea pentru autorizarea Contrapărţii Centrale

Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreşedinte al autorităţii: „Demersul CCP.RO se înscrie într-un context mai amplu de modernizare a infrastructurii pieţei de capital din România şi de aliniere la mecanismele europene de funcţionare”

Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a aprobat, în şedinţa de astăzi, notificarea societăţii CCP.RO Bucharest privind depunerea completă a documentaţiei necesare în vederea autorizării acesteia în calitate de Contraparte Centrală, se arată într-un comunicat al supraveghetorului pieţei noastre de capital.

În urma analizării tuturor documentelor transmise şi după consultarea membrilor colegiului format din reprezentanţi ai Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) şi ai Băncii Naţionale a României (BNR), Consiliul ASF a constatat că dosarul depus de CCP.RO poate intra în etapa de evaluare a riscurilor şi a notificat oficial societatea în acest sens.

Alexandru Petrescu, preşedintele ASF, a declarat: „Confirmarea faptului că dosarul depus de CCP.RO este complet marchează un pas important în procesul de autorizare a Contrapărţii Centrale. O astfel de instituţie joacă un rol esenţial în arhitectura pieţelor financiare, prin reducerea riscurilor sistemice şi prin creşterea siguranţei tranzacţiilor. ASF tratează acest demers cu maximă rigoare şi responsabilitate, în cooperare strânsă cu Banca Naţională a României şi cu autorităţile europene, pentru ca decizia finală să fie fundamentată pe o evaluare solidă şi coerentă a riscurilor”.

Odată cu confirmarea caracterului complet al documentaţiei, începe perioada de 80 de zile lucrătoare în care autorităţile competente vor realiza evaluarea propriu-zisă a cererii de autorizare, în conformitate cu Regulamentul EMIR. În această etapă, ASF şi BNR vor elabora un raport comun de evaluare, iar Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (ESMA) va desfăşura propria analiză independentă, se mai arată în comunicatul ASF.

Gabriel-Ioan Avrămescu, prim-vicepreşedinte ASF, coordonator al Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare, a spus: „De la preluarea coordonării Sectorului Instrumente şi Investiţii Financiare, în august 2025, am stabilit că dosarul CCP.RO este o prioritate strategică pentru economia României. Demersul CCP.RO se înscrie într-un context mai amplu de modernizare a infrastructurii pieţei de capital din România şi de aliniere la mecanismele europene de funcţionare. Din perspectiva ASF, acest proces contribuie la consolidarea capacităţii pieţei locale de a susţine noi tipuri de operaţiuni şi mecanisme de tranzacţionare, în condiţii de supraveghere adecvată şi guvernanţă solidă".

Procesul de autorizare a CCP.RO Bucharest a urmat etapele prevăzute de Regulamentul EMIR 3, care au inclus depunerea documentaţiei într-un portal securizat gestionat de ESMA, confirmarea formală a primirii cererii de către autoritatea competentă naţională şi verificarea caracterului complet al informaţiilor transmise înainte de intrarea în faza de evaluare detaliată, se arată în comunicatului ASF.

Conform documentului, procesul de autorizare a Contrapărţii Centrale în România a început încă de la momentul depunerii iniţiale a cererii de autorizare în data de 31 ianuarie 2023. Ulterior, ca urmare a modificărilor intervenite la nivelul legislaţiei europene, intrate în vigoare în decembrie 2024 şi în ianuarie 2025 (revizuirea EMIR 3), cererea de autorizare a fost retrasă de CCP.RO în decembrie 2024.

Redepunerea cererii de autorizare conform noului cadru de reglementare a avut loc pe data de 31 decembrie 2025. Precizăm că anterior redepunerii cererii de autorizare, dar mai ales în ultimul trimestru al anului 2025, au fost intensificate eforturile de analiză şi dialog în cadrul Colegiului de autorizare, dar şi în cadrul întâlnirilor bilaterale între autorităţi. Pe parcursul întregului proces, autorităţile au sprijinit activ CCP.RO prin analizarea continuă a documentaţiei depuse, formularea de propuneri de îmbunătăţire a acesteia şi acordarea de asistenţă tehnică CCP.RO în vederea clarificării cerinţelor aplicabile şi alinierea paşilor ulteriori necesari pentru atingerea obiectivului de autorizare, se mai arată în comunicatul ASF.

În luna octombrie a anului trecut, Gabriel-Ioan Avrămescu a explicat într-un interviu acordat ziarului BURSA procesul de autorizare a Contrapărţii Centrale.

„ASF are la dispoziţie 80 de zile lucrătoare pentru a efectua o evaluare a riscurilor (raportul de evaluare) privind respectarea de către CCP.RO a cerinţelor relevante stabilite în EMIR. În această perioadă, ASF poate adresa CCP întrebări şi poate solicita informaţii suplimentare de la aceasta, coordonează şi transmite întrebări CCP.RO din partea ESMA sau a oricărui membru al colegiului şi transmite ESMA şi membrilor colegiului toate răspunsurile furnizate de CCP.

După primirea raportului, colegiul adoptă, în termen de 15 zile lucrătoare, un aviz prin care stabileşte dacă CCP respectă cerinţele prevăzute în EMIR şi îl transmite ASF şi ESMA. De asemenea, în paralel, după primirea raportului, ESMA adoptă, în termen de 15 zile lucrătoare, un aviz prin care stabileşte dacă CCP solicitantă respectă cerinţele prevăzute în EMIR şi îl transmite ASF şi Colegiului. Ulterior, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea avizului ESMA şi al colegiului, ASF adoptă decizia de autorizare", ne-a spus Gabriel-Ioan Avrămescu.

Proiectul Contrapărţii Centrale are deja o întârziere de peste cinci ani faţă de planul iniţial, perioadă în care societatea şi-a majorat de mai multe ori capitalul social. Contrapartea Centrală este entitatea menită să faciliteze lansarea derivatelor în ţara noastră şi a unor operaţiuni specifice pieţei de capital, precum vânzarea în lipsă, ce acum nu pot fi efectuate.

