ASF şi COSR lansează un parteneriat pentru educaţie financiară şi promovarea valorilor olimpice

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) şi Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) au semnat un protocol strategic de colaborare, prin care îşi propun să dezvolte proiecte educaţionale comune dedicate sportivilor din Echipa Olimpică Team Romania şi publicului larg, conform unui comunicat de presă.

Parteneriatul, valabil până în 2029 cu posibilitatea de prelungire, vizează organizarea de programe de formare, conferinţe, campanii publice şi evenimente prin care disciplina sportivă să fie asociată cu responsabilitatea şi sustenabilitatea financiară.

„Educaţia şi sportul sunt piloni fundamentali ai dezvoltării durabile. Prin acest protocol, deschidem noi oportunităţi pentru sportivi, dar şi pentru publicul larg, de a înţelege mai bine cum disciplina sportivă şi responsabilitatea financiară merg mână în mână”, a declarat Mihai Covaliu, preşedintele COSR.

La rândul său, Alexandru Petrescu, preşedintele ASF, a afirmat: „Acest protocol nu este doar un acord instituţional, ci o investiţie în viitor. Performanţa sportivă şi educaţia financiară au în comun aceeaşi bază solidă: disciplina, perseverenţa şi gândirea strategică.”

ASF şi COSR anunţă că vor implementa programe educaţionale inovatoare, folosind sportivii olimpici ca exemple de disciplină şi rezilienţă, cu scopul de a sprijini incluziunea financiară şi de a promova, în acelaşi timp, valorile olimpice în societate.