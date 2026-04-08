Asociaţia Europeană a Cluburilor - Lucescu a fost un simbol al fotbalului

Asociaţia Europeană a Cluburilor (ECA) i-a adus un omagiu lui Mircea Lucescu, antrenorul legendar al fotbalului mondial, decedat la 80 de ani.

„Mircea Lucescu a fost un simbol al fotbalului european. Timp de peste 60 de ani, pe tot continentul, el a condus echipe spre glorie, atât în calitate de jucător, cât şi de antrenor. Transmitem sincere condoleanţe familiei, prietenilor şi fanilor săi de pretutindeni. Ne va lipsi nespus de mult”, a scris ECA pe X.

La aflarea veşti că Mircea Lucescu a decedat, preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a trimis un mesaj de condoleanţe.

„Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru - Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani.

Lasă în urmă o moştenire veritabilă, după ce a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA din 1970 şi a urmat o carieră de antrenor atât de apreciată - toţi cei care au avut plăcerea de a-l cunoaşte şi privilegiul de a lucra cu el ştiu cât de mult a trăit şi a respirat fotbalul.

Inima mea, precum şi gândurile întregii comunităţi fotbalistice globale, se îndreaptă către familia sa, către prieteni şi către toţi cei care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace”, a afirmat Gianni Infantino, conform frf.ro.