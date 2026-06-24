Asociaţia Lupii Tricolori cheamă românii la un minut de reculegere pe 28 iunie, de ziua cedării Basarabiei

Asociaţia Lupii Tricolori a transmis marţi un comunicat de presă prin care invită românii de pretutindeni să se oprească din activităţi şi să ţină un minut de reculegere duminică, 28 iunie, la ora 18:00, în memoria cedării Basarabiei şi Bucovinei de Nord, conform comunicatului publicat de Agerpres.

Data comemorată - 28 iunie 1940 - marchează momentul în care România a acceptat ultimatumul sovietic şi a pierdut Basarabia şi Bucovina de Nord, eveniment soldat cu modificarea graniţelor naţionale, pierderea a milioane de cetăţeni şi deportarea acestora, potrivit aceluiaşi comunicat. În aceeaşi zi, în 1940, fusese declarat doliu naţional, drapelele tricolore au fost arborate în bernă pe toate clădirile, iar în faţa Palatului Regal un grup de cetăţeni a îngenuncheat timp de un minut, conform Agerpres.

La Bucureşti, evenimentul se desfăşoară la Statui, în Piaţa Universităţii, şi include un minut de reculegere, îngenuncherea voluntară în onoarea celor dispăruţi şi discursuri ale unor personalităţi, potrivit aceluiaşi comunicat. Printre vorbitori se numără Marius Alexe din partea Asociaţiei Lupii Tricolori, avocatul Alexandru Surcel de la Perspectiva Unionistă, deputaţii unionişti Daniel Gheorghe şi Alexandrin Moiseev, istoricul Marius Diaconescu, pr. teolog Radu Preda, jurnalistul Cristi Tabara şi scriitoarea basarabeancă Liliana Corobca, conform Agerpres.

Organizatorii precizează că nu vor fi tolerate mesaje sau afişări xenofobe, iredentiste ori care îndeamnă la ură de nicio formă, potrivit aceluiaşi comunicat. Grupurile de iniţiativă din alte localităţi sunt invitate să organizeze momente similare la aceeaşi oră, conform Asociaţiei Lupii Tricolori.