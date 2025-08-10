Atac cu drone în regiunea Saratov: o persoană ucisă şi o instalaţie industrială avariată

O persoană a murit, iar mai multe apartamente şi o instalaţie industrială au fost avariate în urma unui atac ucrainean cu drone asupra regiunii Saratov, din sudul Rusiei, a anunţat duminică guvernatorul regiunii, relatează Reuters.

Roman Busargin a transmis prin Telegram că locuitorii au fost evacuaţi după ce resturile unei drone doborâte au deteriorat trei apartamente în atacul desfăşurat în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Mai mulţi localnici au avut nevoie de asistenţă medicală. S-a acordat ajutor la faţa locului, iar o persoană a fost internată în spital. Din păcate, o persoană a decedat”, a adăugat el, potrivit Agerpres.

Forţele ruse de apărare antiaeriană au doborât 121 de drone ucrainene pe parcursul nopţii, inclusiv opt deasupra regiunii Saratov, a informat Ministerul rus al Apărării.

Busargin nu a oferit detalii despre tipul instalaţiei industriale avariate.

Imaginile publicate pe reţelele sociale au surprins un nor gros de fum negru ridicându-se deasupra unei zone industriale.

Mai multe publicaţii ucrainene, printre care agenţia RBK-Ukraine, au raportat că rafinăria de petrol din oraşul Saratov, reşedinţa administrativă a regiunii, a fost cuprinsă de flăcări în urma atacului cu drone.

Autoritatea aeronautică civilă rusă Rosaviatsia a anunţat pe Telegram că zborurile spre şi dinspre Saratov au fost suspendate timp de aproape două ore duminică dimineaţă, pentru a asigura siguranţa traficului aerian.