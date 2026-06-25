Atenţionare MAE: Demonstraţii şi proteste stradale în Belgrad şi în alte localităţi din Serbia

Conform News.ro, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Serbia, unde în weekend sunt anunţate demonstraţii şi proteste stradale în Belgrad şi în alte localităţi. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite zonele aglomerate.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească spre sau dinspre Serbia cu privire la desfăşurarea, în perioada 27-28 iunie, a unor demonstraţii şi proteste stradale în Belgrad şi în localităţile Kragujevac şi Kraljevo.

MAE recomandă cetăţenilor români să manifeste atenţie sporită, să evite zonele aglomerate şi cele în care se desfăşoară acţiuni de protest.

Totodată, se recomandă cetăţenilor români să monitorizeze constant anunţurile oficiale şi ştirile locale şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale.

În situaţii de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia se pot apela numerele de urgenţă locale +381-11192 (poliţia), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanţa), precum şi +381-111987 (asistenţă auto).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad +381 11 36 70 361 şi +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecţionate către Centrul De Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.