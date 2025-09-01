Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

AUR solicită constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024

M.P.
Politică / 1 septembrie, 19:17

AUR solicită constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), împreună cu Partidul Oamenilor Tineri (POT), anunţă, într-un comunicat remis redacţiei, iţierea unui demers parlamentar pentru constituirea unei comisii de anchetă privind anularea alegerilor prezidenţiale din 2024.

Sursa citată precizează:

„Parlamentarii AUR şi POT vor depune toate demersurile pentru constituirea acestei comisii, ea reprezentând un instrument esenţial pentru apărarea democraţiei constituţionale şi a statului de drept, împotriva abuzurilor şi manipulărilor sistemului politic şi instituţional.

În urma turului I al alegerilor prezidenţiale din 2024 a existat un câştigător clar: domnul Călin Georgescu, susţinut de o largă majoritate a electoratului. Toate datele, inclusiv sondajele independente şi dinamica din jurul campaniei, indicau faptul că acesta urma să câştige şi turul II. Au trecut luni întregi de la momentul în care votul românilor a fost anulat de către cei nouă judecători ai Curţii Constituţionale, fără ca până astăzi să existe o explicaţie clară.

Partidele sistemului şi Nicuşor Dan au promis că vor lămuri acest abuz, că vor desecretiza documentele care au stat la baza acestei decizii, însă niciun demers nu a fost făcut.

Ceea ce este evident pentru majoritatea covârşitoare a cetăţenilor români este faptul că anularea alegerilor a urmărit un scop politic clar: împiedicarea accesului la funcţia supremă în stat a unui candidat incomod pentru sistem.

Românii au dreptul să ştie de ce votul lor a fost anulat şi cine poartă responsabilitatea pentru acest abuz care afectează grav democraţia. De altfel, rapoartele internaţionale, inclusiv cel al Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului, au menţionat explicit anularea alegerilor ca pe o vulnerabilitate democratică majoră.

Parlamentul României are obligaţia democratică de a clarifica circumstanţele anulării alegerilor prezidenţiale din 2024. Comisia parlamentară va avea misiunea de a investiga obiectiv şi complet circumstanţele care au dus la anularea alegerilor şi de a stabili responsabilităţi politice şi instituţionale.

În plus, comisia va audia reprezentanţi ai instituţiilor cu rol în organizarea scrutinului: SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI şi alte structuri cu atribuţii directe, astfel încât românii să aibă răspunsurile pe care le aşteaptă.

La finalul activităţii, comisia va întocmi un raport în care va evalua efectele anulării asupra dreptului constituţional al cetăţenilor de a alege şi de a fi aleşi. Raportul va include propuneri de măsuri legislative, administrative sau disciplinare, dar şi sesizări către instituţiile abilitate, acolo unde este cazul.

AUR va folosi toate pârghiile parlamentare pentru a aduce adevărul la lumină şi pentru a apăra dreptul fundamental al românilor de a decide prin vot”.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

01 septembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 01 septembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

01 septembrie
Ediţia din 01.09.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

01 Sep. 2025
Euro (EUR)Euro5.0725
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3271
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4141
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8564
Gram de aur (XAU)Gram de aur482.6091

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
roenergy.eu
romexpo.ro
romexpo.ro
romexpo.ro
targuldeturism.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb