AURELIAN DOCHIA :"COVID-19 va concretiza ce începuse Trump - deglobalizarea economiei"

• Vasilescu, BNR: "Imunitatea băncilor ne interesează în aceeaşi măsură în care ne interesează imunitatea fiecăruia dintre noi"

Coronavirusul va concretiza ceea ce începuse liderul SUA Donald Trump să facă, respectiv va deglobaliza economia, este de părere economistul Aurelian Dochia. Domnia sa ne-a spus că efectul principal al pandemiei de COVID-19 va fi restructurarea economiei mondiale, prin restrângerea comerţului internaţional şi concentrarea pe economiile naţionale.

Specialistul ne-a precizat: "Eu cred că există două tipuri de consecinţe ale acestui virus, pe care le putem gândi pe termen scurt.

Unul se referă la o contracţie foarte puternică a activităţii economice. Vor apărea sectoare în care va creşte şomajul, cu scăderea activităţii, închideri de companii, falimente etc. Sectorul financiar va fi expus, de asemenea, foarte mult, deşi o parte dintre măsurile de susţinere pe care le vor anunţa Guvernele şi băncile centrale vor avea efect de atenuare.

Pe lângă aceste lucruri, va exista un rând doi de consecinţe, care înseamnă o restructurare enormă a economiei mondiale, care va dura ani de zile de acum înainte. Ceea ce începuse să facă Trump, cu concentrarea pe economia naţională şi restrângerea comerţului internaţional, se va accentua foarte mult acum. Fiecare economie va fi pe cont propriu, iar procesul de globalizare va face un pas mare înapoi".

Referitor la măsurile anunţate de o parte dintre băncile din ţara noastră care să vină în sprijinul clineţilor, Aurelian Dochia consideră că, deocamdată, băncile noastre au luat nişte măsuri preventive şi pentru a da un semnal către societate că sunt solidare, că doresc să ajute la rezolvarea situaţiei.

Dacă, însă, chiar vor apărea persoane şi companii cu probleme de rambursare, atunci lucrurile se vor complica, ne-a mai explicat domnia sa,a dăugând: "Deocamdată băncile au anunţat măsuri cu impact mediatic şi un semnal de solidaritate".

În această perioadă, toată lumea aşteaptă măsuri concrete de la Banca Naţională a României (BNR), iar BNR aşteaptă să vadă în ce direcţie se îndreaptă lucrurile, opinează analistul, apreciind: "Banca centrală nu îşi poate permite să îşi epuizeze muniţia de la început. Atât BNR, cât şi Ministerul Finanţelor sunt cele mai importante elemente la nivel macro-economic care pot interveni în criză, dar trebuie să vadă exact care este situaţia şi ce măsuri pot adopta".

• Vasilescu, BNR: "Nimic nu ar putea fi mai rău la această oră decât să cadă câteva bănci"

Prioritatea Băncii Naţionale a Româ­niei, "urgenţa urgenţelor", este, acum, imunitatea sistemului bancar, ne-a declarat Adrian Vasilescu, consultant de strategie în cadrul băncii centrale. Acesta ne-a explicat: "Nimic nu ar putea fi mai rău la această oră decât să cadă câteva bănci. Toată economia o ia la vale după bănci. Imunitatea băncilor ne interesează în aceeaşi măsură în care ne interesează imunitatea fiecăruia dintre noi".

Banca Naţională este responsabilă pentru întărirea imunităţii sistemului bancar şi a fiecărei bănci în parte, a subliniat Adrian Vasilescu. Reprezentantul BNR este de părere că important este ca riscurile să se împartă mai departe. Consultantul BNR ne-a precizat: "A doua problemă foarte importantă este solidaritatea dintre bănci şi clienţii lor. Banca Naţională face analize în momentul de faţă, un fel de teste de stres, ca să vadă cât pot suporta băncile amânarea plăţilor, ce se întâmplă cu o bancă mare, de importanţă strategică, ce se întâmplă cu o bancă mică etc. Tot felul de astfel de astfel de situaţii sunt analizate la BNR, astfel încât să putem da sfaturi băncilor, pentru că banca centrală nu este minister să dea dispoziţii, poate da doar sfaturi".

Adrian Vasilescu ne-a mai spus şi că este foarte important să putem păstra inflaţia la un nivel scăzut: "Am avut o inflaţie mare, acum am ajuns la o inflaţie mai domoală. De la 5,41% în mai 2018 am coborât la 3%, ultima cifră. Eurostat urmează să publice topul ţărilor cu rata inflaţiei. Noi am fost pe primul loc, cu cea mai mare rată de inflaţie, în decembrie şi ianuarie am cedat locul Ungariei, şi am trecut noi pe locul al doilea, fiind urmaţi de Cehia şi Polonia, pe următoarele două locuri. Pe februarie aşteptăm să mergem spre mijlocul clasamentului, să părăsim acest podium nefericit cu cele mai mari inflaţii din UE. Problema care se pune este, acum că avem o inflaţie de 3%, să vedem cum să apărăm acest cap de pod. Este o problemă fundamentală a economiei. În timp ce magazinele de mărfuri industriale îşi reduc activitatea, turismul a cam închis obloanele, apar riscurile speculaţiilor. Când este cerere, comercianţii nu rezistă tentaţiei de a mări preţurile, dar acest lucru este o ieşire din rând. Dacă se duce inflaţia în sus este foarte grav şi de aceea trebuie să vedem cum depăşim o criză economică, pentru că putem să intrăm în recesiune.

În concluzie, priorităţile BNR sunt să nu cadă vreo bancă, să nu intre economia în recesiune şi să apărăm capul de pod care este inflaţia de 3% şi care este cea mai mică inflaţie din toamna anului 2017 până acum. Am intrat în ţinta de inflaţie, care are plafonul de sus la 3,5%. Este greu de apărat acest nivel al ratei inflaţiei în condiţiile în care tentaţia de speculă este atât de mare".

Reprezentantul BNR a concluzionat precizând că solvabilitatea băncilor este foarte bună, dar că, în acest moment, BNR este în situaţia să ajute băncile să îşi păstreze nivelul bun de lichiditate.

• Adrian Codirlaşu: "Acest virus a închis consumul"

Acest virus a închis consumul, lăsând la o parte produsele alimentare, şi cum cea mai mare parte din PIB înseamnă consum, probabil că anul acesta vom avea o recesiune globală, ne-a transmis Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA. Domnia sa ne-a declarat: "În acest context, atât băncile centrale, cât şi autorităţile iau măsuri. FED, FMI, CE, toate autorităţile au anunţat măsuri foarte puternice pentru anularea efectelor create de coronavirus. Mai trebuie ca acest virus să dis­pară şi apoi măsurile adoptate îşi vor face efectele. Probabil că vom avea ceva mai multă inflaţie la nivel global, iar unele companii vor avea nevoie de suport de la stat".

Adrian Codirlaşu a evidenţiat că sectorul sanitar se pregăteşte serios să treacă peste acest virus, deja se fac tes­te pe oameni pentru un vaccin, se tes­tează tratamente etc.: "Dacă vom scăpa în curând de acest virus, pentru că vine vara, atunci economia îşi va reveni destul de repede, iar la iarnă sistemul sanitar va fi mult mai pregătit".

• S&P Global: "Pandemia de coronavirus a afectat activitatea economică mult mai grav decât se estima anterior"

Şi experţii de la S&P Global sunt de părere că oprirea bruscă a economiei ca urmare a măsurilor destinate limitării propagării coronavirusului va provoca o recesiune mondială în acest an, iar procentul companiilor americane în insolvenţă ar putea trece de 10% în următoarele 12 luni. Un raport al agenţiei de evaluare financiară S&P Global arată că pandemia de coronavirus a afectat activitatea economică mult mai grav decât se estima anterior, iar pagubele se vor înrăutăţi în SUA şi Europa.

Economistul şef de la S&P Global, Paul Gruenwald, a precizat: "Datele preliminare din China arată că economia a fost lovită mult peste aşteptări, deşi o tentativă de stabilizare a început deja. Europa şi SUA se îndreaptă spre aceeaşi direcţie, în condiţiile în care restricţiile cu privire la contactele interpersonale pun presiune pe cererea deja în scădere, ceea ce va contribui la scăderea activităţii economice în al doilea trimestru, înainte ca revenirea să înceapă, la finele anului".

Agenţia de evaluare subliniază că diminuarea fluxului de lichidităţi şi condiţii de finanţare mult mai stricte, precum şi un şoc simultan al preţului petrolului va afecta credibilitatea. S&P Global avertizează, potrivit Reuters, preluată de Agerpres, că aceşti factori ar putea conduce la o creştere a insolvenţelor, cu o rată de default în rândul companiilor non-financiare din SUA care ar putea trece de 10%, iar în Europa să se apropie de 10% în următoarele 12 luni.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii le cere ţărilor europene să ia măsuri mai "îndrăzneţe", a anunţat, ieri, la Copenhaga, şeful OMS pentru regiunea Europei, amintind că Europa este "epicentrul" pandemiei noului coronavirus, relatează AFP.

OMS Europa include 53 de ţări eteroclite, de la Atlantic la Pacific, inclusiv Rusia şi Andorra, Germania şi Tadjikistanul.