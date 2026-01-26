Aurul atinge un record istoric: 5.000 de dolari pe uncie

Preţul aurului a depăşit pentru prima dată pragul de 5.000 de dolari pe uncie, pe fondul incertitudinilor generate de politicile şi declaraţiile preşedintelui american Donald Trump. Tot mai mulţi investitori caută un refugiu sigur în metalul preţios, potrivit News.ro.

Aurul a urcat cu 1,8% luni şi a atins 5.078 de dolari pe uncie, potrivit Bloomberg. Creşterea vine după ameninţări ale lui Trump la adresa Canadei cu tarife de 100% şi după tensiunile cu Europa legate de Groenlanda, conform sursei citate.

Pieţele financiare globale sunt deja nervoase, iar temerile legate de o posibilă închidere a administraţiei americane amplifică cererea pentru aur. Preţul metalului a crescut aproape 90% de la începutul mandatului lui Trump, adaugă News.ro.

Consilierul în strategie de investiţii la GSFM, Steve Miller, a declarat că nu a mai văzut o asemenea evoluţie în 40 de ani pe pieţele financiare. Creşterea este alimentată şi de îngrijorările privind o devalorizare a dolarului american, în condiţiile în care Rezerva Federală a cerut recent băncilor să monitorizeze cursul dolar-yen, relatează sursa citată.

„Aurul rămâne o sursă de diversificare şi siguranţă atât timp cât incertitudinea domină pieţele financiare globale”, a spus Miller. Expertul subliniază că metalul preţios poate oferi protecţie împotriva turbulenţelor din alte clase de active şi are potenţial de creştere suplimentar, conform News.ro.