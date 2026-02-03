Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Aurul cade, sistemul se rupe

Florian Goldstein
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 3 februarie

Aurul cade, sistemul se rupe

English Version

Corecţia din 30 ianuarie - 2 Februarie: Efectul „Kevin Warsh” şi Revenirea Dolarului

Scăderea bruscă a aurului de la sfârşitul săptămânii care a trecut (şi care continuă) este atribuită direct schimbărilor de la vârful politicii monetare americane:

- Nominalizarea noului şef al Fed: Decizia preşedintelui Donald Trump de a-l nominaliza pe Kevin Warsh pentru conducerea Rezervei Federale (Fed) a acţionat ca un duş rece pentru pieţe. Warsh este perceput de investitori ca un „ulm al inflaţiei” (inflation hawk), un susţinător al ratelor ridicate ale dobânzii şi al unui dolar puternic.

- Revenirea Dolarului: Conform datelor de referinţă furnizate de Bloomberg şi Reuters, indexul dolarului (DXY) a urcat brusc, reducând atractivitatea aurului pentru investitorii care foloseau metalul galben ca „anti-dolar”. Această mişcare a declanşat o lichidare masivă a poziţiilor speculative (profit-taking) după raliul istoric din 2025.

O explicaţie sistemică

Evoluţiile divergente ale aurului şi petrolului din intervalul ianuarie 2025 - februarie 2026 indică o ruptură de regim în economia mondială. Mişcările nu mai arată o simplă volatilitate ciclică, ci o desincronizare structurală între activele de refugiu şi cererea din economia reală, specifică unei faze de fragmentare globală accentuată.

Potrivit relatărilor din presa financiară internaţională, aurul a depăşit la sfârşitul lunii ianuarie 2026 pragul de 5.000 de dolari pe uncie, marcând un maxim istoric nominal, urmat de corecţii bruşte şi oscilaţii largi. În acelaşi timp, petrolul Brent a rămas sub presiune, cu variaţii negative semnificative faţă de nivelurile din 2025.

Conform Bloomberg şi Financial Times, această decorelare între metalele preţioase şi energie s-a accentuat pe fondul tensiunilor geopolitice şi al repoziţionării fluxurilor de capital.

Aurul şi argintul: refugiu şi primă de risc sistemic

Creşterea aurului şi dinamica explozivă a argintului indică o cerere investiţională orientată spre active fără risc de contrapartidă. Conform datelor publicate de World Gold Council în rapoartele sale recente, băncile centrale au rămas cumpărători net de aur în ultimii ani, în cadrul procesului de diversificare a rezervelor.

Analiştii citaţi de Barron's şi MarketWatch arată că raliurile rapide au fost urmate de corecţii severe, amplificate de marcări de profit şi de lichidarea poziţiilor speculative. Structura acestor mişcări arată o piaţă nervoasă, cu lichiditate inegală şi cu reacţii exagerate la şocuri de politică şi de risc geopolitic.

Această combinaţie - cerere oficială ridicată şi volatilitate speculativă extremă - este caracteristică perioadelor de neîncredere monetară şi de fragmentare a fluxurilor financiare globale.

Petrolul: cerere industrială slabă şi semnal de desincronizare

În contrast cu metalele preţioase, petrolul nu a confirmat un ciclu global de expansiune. Conform datelor publicate de U.S. Energy Information Administration în buletinele sale periodice, dinamica stocurilor şi a producţiei a indicat episoade de ofertă confortabilă şi cerere inegală între regiuni.

Financial Times notează că variaţiile de preţ din petrol au fost influenţate mai mult de factori regionali şi geopolitici decât de o expansiune industrială sincronizată la nivel global. Slăbiciunea relativă a energiei, simultan cu forţa metalelor de refugiu, indică o economie mondială fragmentată, cu zone de stagnare şi zone de stres financiar.

Această polarizare aur-petrol descrie o ruptură între:

- cererea de protecţie financiară,

- cererea de combustibil pentru creştere industrială.

Fragmentarea şi ciclurile economice divergente

Indicatorii compoziţi ai globalizării economice şi financiare publicaţi în mediul academic şi citaţi frecvent în analizele de piaţă arată o tendinţă de scădere faţă de maximele perioadei 1995-2010. Conform sintezelor publicate de centre de cercetare economică şi preluate de presa financiară, fragmentarea comercială şi financiară produce cicluri economice mai puţin sincronizate.

Efectul direct este apariţia unor nevoi monetare diferite între blocuri economice:

- economii cu presiuni pe active financiare şi risc monetar tind să menţină dobânzi ridicate;

- economii cu cerere industrială slabă şi presiuni de creştere tind să relaxeze condiţiile monetare.

Publicaţiile de specialitate din zona pieţelor de capital arată că diferenţele de traiectorie între marile bănci centrale s-au mărit, iar corelaţia internaţională a ciclurilor de dobândă s-a redus.

Dobânzi divergente şi volatilitate valutară

Potrivit analizelor de strategie citate de Bloomberg Intelligence şi de presa financiară anglo-saxonă, pieţele încep să preseze un regim de dobânzi divergente între regiuni. Această divergenţă se transmite direct în:

- volatilitatea cursurilor de schimb;

- prime de risc diferenţiate;

- costuri de finanţare nealiniate între blocuri economice.

Băncile centrale reacţionează tot mai mult la condiţii interne şi tot mai puţin la un ciclu global comun.

România: poziţionare monetară defensivă

Conform comunicatului oficial al Băncii Naţionale a României din prima şedinţă de politică monetară din 2026, rata dobânzii-cheie a fost menţinută la 6,50%. Instituţia motivează decizia prin evaluarea riscurilor inflaţioniste şi a contextului extern volatil.

Diferenţialele de dobândă şi mişcările dolarului influenţează direct pieţele emergente prin curs şi prin costul finanţării externe, arată analizele regionale citate în presa financiară europeană.

Regim nou de piaţă

Polarizarea dintre aur şi petrol, volatilitatea metalelor şi lipsa unui impuls energetic global coerent descriu o piaţă a mărfurilor care nu mai funcţionează pe baza unui ciclu unic de creştere mondială. Investitorii tratează riscul monetar, riscul geopolitic şi riscul regional separat.

Pieţele de active reacţionează în blocuri, nu unitar.

