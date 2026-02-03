Aurul în scădere: corecţie temporară sau schimbare de trend

Aurul şi argintul erau în scădere ieri, în a doua parte a zilei, adâncind pierderile suferite în urma prăbuşirii de vineri, în condiţiile întăririi dolarului şi ale marcărilor de profit, care au pus capăt raliului ce împinsese metalele preţioase la maxime istorice cu doar câteva zile înainte, scrie presa internaţională.

Cotaţia aurului spot era în scădere cu circa 3,5%, până la 4.695 de dolari pe uncie, ieri, la ora 16:00 (ora României), după un declin de aproape 10% vineri, cel mai mare depreciere zilnică din 1983 încoace, în vreme ce argintul avea o scădere uşoară, tranzacţionându-se la 81,8 dolari pe uncie, după căderea abruptă de 31,4% de la finele săptămânii trecute, cel mai sever recul zilnic din martie 1980, potrivit CNBC.

Căderile vin după o creştere fulminantă a cotaţiilor metalelor preţioase, aurul apreciindu-se cu 64% în anul 2025 şi cu circa 25% în acest an, până la declinul de săptămâna trecută, evoluţie alimentată de statutul său de activ-refugiu într-un context de incertitudine geopolitică şi economică, de cumpărările consistente ale băncilor centrale, de incertitudinea privind evoluţia ratelor dobânzii, dar şi de intrările masive ale investitorilor de retail prin ETF-uri, care au amplificat mişcarea ascendentă. Argintul, care a înregistrat o creştere de 140% anul trecut şi de 62% în ianuarie 2026, până la căderea recentă, are un caracter mai speculativ, fiind susţinut totuşi de cererea industrială şi de interesul crescut al investitorilor de retail, potrivit presei internaţionale.

• Christopher Forbes: „Pe termen scurt, preţurile aurului vor rămâne la niveluri ridicate, dar volatile, pe măsură ce pieţele aşteaptă mai multă claritate privind direcţia politicii monetare a lui Warsh”

Analiştii susţin că dinamica de ieri a cotaţiilor metalelor reprezintă o consecinţă a căderii violente de la finele săptămânii trecute, când optimismul legat de reducerile ratelor dobânzilor în Statele Unite s-a ciocnit de o reevaluare bruscă a conducerii Rezervei Federale, după ce preşedintele Donald Trump l-a nominalizat pe Kevin Warsh, fost guvernator al Rezervei Federale, pentru a-i succeda lui Jerome Powell la finalul mandatului acestuia, în luna mai, scrie CNBC.

Jose Torres, economist-şef la Interactive Brokers, a spus: „Tranzacţia «Cumpără America» a revenit în prim-plan, iar pariul pe independenţă (n.r., a Fed, în sensul pierderii independenţei) care a împins aurul şi argintul la maxime record extreme - chiar sub 5.600 de dolari, respectiv 122 de dolari pe uncie - joi dimineaţă începe să se dezintegreze”.

Warsh este văzut drept o persoană cu o abordare monetară prudent-restrictivă, cu reputaţie de independent, care poate să reziste presiunilor politice şi nu ar urma automat linia dorită de Trump, conform CNBC.

Christopher Forbes, şeful operaţiunilor pentru Asia şi Orientul Mijlociu la compania globală de servicii financiare CMC Markets, consideră că reculul accentuat al aurului reflectă o corecţie clasică, după un raliu extraordinar, şi nu o deteriorare a perspectivei pozitive pe termen mai lung.

„Reculul aurului este «un gol de aer clasic după o creştere extraordinară». Marcările de profit, un dolar mai puternic şi noile titluri geopolitice de la Washington au eliminat excesul speculativ dintr-o poziţionare aglomerată (n.r. în sensul că foarte multi traderi/investitori mizau pe creştere)”, a spus Christopher Forbes.

Indicele dolarului american (DXY), care măsoară forţa monedei americane faţă de un coş de valute, schiţează o mişcare de creştere din a doua parte a săptămânii trecute. Un dolar mai puternic face ca aurul cotat în moneda americană să fie mai puţin atractiv pentru cumpărătorii din afara SUA, în timp ce ratele dobânzilor mai ridicate cresc costul de oportunitate al deţinerii metalului galben, care nu oferă dobândă, prin sporirea atractivităţii titlurilor de stat americane ca investiţii purtătoare de randament, scrie CNBC.

Potrivit publicaţiei americane, anunţul privind propunerea lui Warsh pentru preşedinţia Fed contribuie la întărirea dolarului. În acelaşi timp, declaraţiile lui Donald Trump, care sugerează posibilitatea unui acord cu Iranul, par să fi redus îngrijorările geopolitice, cotaţiile petrolului având o scădere ieri, în prima parte a zilei.

„Pe termen scurt, preţurile aurului vor rămâne la niveluri ridicate, dar volatile, pe măsură ce pieţele aşteaptă mai multă claritate privind direcţia politicii monetare a lui Warsh”, a declarat Christopher Forbes.

„O nouă slăbiciune a dolarului sau confirmarea unei orientări mai acomodative din partea lui Warsh i-ar readuce pe cei care cumpără în corecţii”, a mai spus Forbes, care are o perspectivă pozitivă asupra aurului pe un orizont de douăsprezece luni, adăugând că metalul poate reveni la maximele recente dacă Rezerva Federală continuă relaxarea monetară, în timp ce creşterea economică şi inflaţia evoluează neuniform, scrie CNBC.

Charles-Henry Monchau, director de investiţii al grupului financiar elveţian Syz Group, atrage ateţia că Warsh este un susţinător al reducerii dimensiunii bilanţului Rezervei Federale. „După cum ştim cu toţii, pieţele sunt dependente de lichiditate, iar acesta este în prezent principalul factor de stres. În plus, există multe incertitudini legate de calendar: el (n.r. Warsh) trebuie mai întâi să fie ales ca membru al Fed, iar apoi să fie numit preşedinte al Fed”, a spus Monchau.

• Nitesh Shah: „Există potenţial de creştere faţă de nivelurile actuale, însă o parte din exuberanţa speculativă va trebui să se disipeze”

Mulţi analişti rămân optimişti în privinţa perspectivelor metalului în lunile următoare, scrie CNBC.

Nitesh Shah, şeful departamentului de cercetare pentru mărfuri şi macroeconomie pentru Europa la compania globală de administrare a activelor WisdomTree, consideră că vânzarea masivă a metalelor preţioase ar trebui privită ca o „corecţie sănătoasă” şi nu ca începutul unei corecţii mai profunde, subliniind că investitorii ar trebui să fie pregătiţi pentru încă câteva zile de volatilitate.

Shah se aşteaptă ca, la finalul anului, preţul aurului să ajungă la 5.020 de dolari pe uncie, iar argintul să se tranzacţioneze în jurul valorii de 88 de dolari pe uncie, în acelaşi interval de timp. „Aşadar, există potenţial de creştere faţă de nivelurile actuale, însă o parte din exuberanţa speculativă va trebui să se disipeze”, a spus acesta, citat de CNBC.

Analiştii de la Deutsche Bank şi-au reiterat prognoza potrivit căreia preţul aurului va urca la 6.000 de dolari pe uncie până la finalul anului, banca germană precizând, într-un raport publicat ieri, că nu vede cea mai recentă corecţie ca pe un semn al unei schimbări de durată, iar factorii fundamentali care au susţinut metalul galben par să fi rămas neschimbaţi.

Grace Peters, strateg global de investiţii la JPMorgan Private Bank, consideră că factori precum achiziţiile realizate de băncile centrale şi sprijinul investitorilor instituţionali pot să împingă preţul aurului mai sus în 2026, echipa sa având o prognoză de 6.500 de dolari pe uncie până la sfârşitul anului.

Max Kettner, strateg-şef multi-asset la HSBC, consideră că cea mai recentă scădere ar trebui privită ca un proces de reducere a poziţiilor, nu ca un indiciu de panică în pieţe, mai scrie CNBC.

„Dacă metalele preţioase sunt în scădere, ne putem întreba dacă nu cumva situaţia este foarte gravă şi intrăm într-un fel de mod de panică. Are acest lucru consecinţe majore pentru acţiuni, pentru piaţa creditului? Schimbă perspectiva asupra profiturilor? Schimbă perspectiva evaluărilor? Nu, nu în mod real”, a spus Kettner, citat de CNBC.

• Michael Hartnett: „În pofida caracteristicilor recente de tip «bulă», imaginea de ansamblu nu se schimbă”

Michael Hartnett, strateg-şef de investiţii la Bank of America, consideră că „devalorizarea monedelor este scenariul de bază”, conform unui articol publicat la 1 februarie în secţiunea de ştiri a platformei Futu Securities, o companie fintech asiatică specializată în tranzacţionare şi date de piaţă.

Potrivit sursei menţionate, acest lucru înseamnă că, în pofida volatilităţii pe termen scurt, logica macroeconomică ce susţine creşterea aurului şi a activelor tangibile rămâne solidă. Astfel, în lipsa unui eveniment destabilizator, piaţa de creştere alimentată de deprecierea monedelor nu se va încheia cu uşurinţă. Totuşi, investitorii trebuie să fie atenţi la potenţialele riscuri legate de restrangerea levierului (n.r. închiderea poziţiilor finanţate cu credit) din prima jumătate a anului, care pot conduce la o corecţie severă a exceselor speculative.

Deşi dolarul a înregistrat în ultimele zile o uşoară mişcare de revenire, Hartnett a subliniat că, de la inaugurarea lui Donald Trump, moneda americană s-a depreciat cu circa 12%, o slăbiciune care nu este întâmplătoare, ci determinată de politici deliberate. Un dolar slab este văzut ca o măsură-cheie pentru stimularea producţiei manufacturiere în state-cheie din punct de vedere electoral, precum Pennsylvania, Michigan şi Wisconsin, cunoscute adesea sub denumirea de „Centura Ruginită”.

Atât timp cât „deprecierea monedei” rămâne un instrument de politică economică, presiunea descendentă pe termen lung asupra dolarului va continua să susţină activele tangibile, consideră Hartnett.

În pofida caracteristicilor recente de tip „bulă” ale preţului aurului, care a înregistrat recent o corecţie severă, Hartnett apreciază că imaginea de ansamblu nu se schimbă. Tendinţele investiţionale ale anilor 2020 sunt dominate de război, inflaţie, protecţionism şi redistribuirea averii. În prezent, nivelurile preţului aurului sugerează rate reale ale dobânzii negative în Statele Unite, în concordanţă cu aşteptările pieţei privind excesul de lichiditate, deprecierea dolarului şi prosperitatea economică premergătoare alegerilor din SUA, potrivit articolului din secţiunea de ştiri a platformei Futu Securities.

Hartnett a mai subliniat că marile pieţe de creştere ale aurului se încheie, de regulă, doar în urma unor evenimente majore. În contextul actual, marcat de un sentiment excesiv de optimist, declanşatorul procesului de reducere a levierului, al inversării tendinţelor de depreciere valutară şi al corecţiei în rândul activelor performante din prima jumătate a anului poate fi un eveniment macro de amploare, capabil să perturbe logica de lichiditate existentă în piaţă, mai notează sursa menţionată.