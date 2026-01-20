Australian Open: Jaqueline Cristian, eliminată şi în proba de dublu

Perechea Jaqueline Cristian/Anna Bodnar (România/Ungaria) a fost eliminată, marţi, în runda inaugurală a probei de dublu feminin de la Australian Open, primul grand slam al anului, potrivit news.ro.

Jaqueline Cristian şi Anna Bodnar au fost învinse de perechea Olivia Nicholls/Tereza Mihalikova (Marea Britanie/Cehia), cap de serie 12, scor 6-3, 6-2.

Meciul a durat o oră şi 12 minute.

Jaqueline a fost eliminată în primul tur şi în proba de simplu, fiind eliminată de Karolina Muchova.