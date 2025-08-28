Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Avangard Gold şi-a triplat cifra de afaceri pe fondul creşterii cererii de aur

A.B.
Investiţii Personale / 28 august, 15:55

Avangard Gold System, companie românească specializată în comercializarea metalelor preţioase, şi-a triplat cifra de afaceri în 2024, ajungând la 86 milioane de lei, comparativ cu 31 milioane de lei în 2023, potrivit unui comunicat al companiei. Evoluţia este pusă pe seama cererii ridicate de aur la nivel global, dar şi pe plan local, în contextul instabilităţii politice şi al războiului din Ucraina.

Până la 31 iulie 2025, compania a raportat afaceri de 85 milioane de lei şi estimează pentru finalul anului o cifră de circa 200 de milioane de lei.

La nivel global, datele World Gold Council arată o cerere record de 4.974 de tone în 2024, dintre care peste 1.000 de tone au provenit din achiziţiile băncilor centrale, ceea ce reprezintă aproximativ 20% din total. Preţul aurului a crescut cu 28% în 2025 faţă de anul anterior, depăşind pragul de 3.300 de dolari pe uncie.

În România, vânzările de aur au avansat cu peste 50% în prima jumătate a anului 2025 faţă de perioada similară din 2024. Pe termen lung, volumul achiziţiilor aproape s-a dublat în ultimii cinci ani, potrivit datelor din industrie. Cele mai căutate sunt lingourile mici, cu gramaje între 1 şi 100 de grame.

Previziunile marilor instituţii financiare indică o continuare a tendinţei ascendente: UBS Global Wealth Management estimează un preţ de 3.600 de dolari pe uncie până în martie 2026, iar Goldman Sachs şi J.P. Morgan iau în calcul scenarii de creştere până la 4.000 de dolari pe uncie în acelaşi orizont de timp.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

