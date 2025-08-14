Avertisment naţional: creşte numărul fraudelor prin telefon

English Version

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează că tentativele de fraudă prin telefon, cunoscute sub numele de „vishing”, s-au înmulţit în ultima perioadă. Infractorii cibernetici folosesc tehnici tot mai sofisticate pentru a părea credibili şi pentru a obţine acces la date sau bani.

• Cum acţionează escrocii

Potrivit DNSC, atacatorii se prezintă adesea ca fiind reprezentanţi ai unei bănci, ai Poliţiei sau ai altor instituţii publice şi private. Scopul lor este să creeze o stare de urgenţă şi teamă, convingând victima că trebuie să acţioneze rapid. Metoda este simplă, dar eficientă: sub pretextul unei „probleme grave” - tranzacţii suspecte, conturi compromise, investigaţii în desfăşurare - persoana apelată este determinată să ofere date confidenţiale sau chiar să transfere bani în conturi controlate de escroci.

• Recomandările DNSC pentru a evita capcana

Oficialii DNSC transmit un mesaj clar: „Când ceva nu se leagă, ia atitudine!”. Iată regulile de bază pentru a vă proteja: ”Nu oferiţi niciodată date confidenţiale prin telefon. Nicio instituţie legitimă nu solicită coduri de autentificare, parole sau codul CVV de pe card. Nu transferaţi bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute. Băncile nu vor cere niciodată să mutaţi fondurile într-un „cont securizat”. Verificaţi sursa apelului. Dacă aveţi suspiciuni, închideţi imediat şi contactaţi instituţia prin numărul oficial afişat pe site-ul acesteia”.

• Un fenomen în creştere

Fraudele de tip „vishing” au fost raportate tot mai des în ultimii ani, odată cu creşterea gradului de digitalizare şi a încrederii oamenilor în comunicarea la distanţă. Escrocii exploatează rapid lipsa de vigilenţă şi reacţia emoţională a victimelor, mai ales în momente de stres. Specialiştii în securitate cibernetică subliniază că educaţia digitală este esenţială pentru prevenirea acestor atacuri. Campanii de informare şi avertizare, precum cea lansată de DNSC, joacă un rol crucial în protejarea cetăţenilor.

Vishing-ul este o metodă de fraudă simplă, dar extrem de eficientă, care poate afecta pe oricine, indiferent de vârstă sau experienţă în mediul online. Singura barieră reală împotriva acestor atacuri rămâne vigilenţa. În faţa unui apel suspect, primul pas este să vă opriţi, să respiraţi şi să verificaţi înainte de a acţiona.