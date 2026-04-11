Axios: Mai multe nave de război americane au traversat Strâmtoarea Ormuz

S.B.
Internaţional / 11 aprilie, 17:48

Mai multe nave ale Marinei Statelor Unite au tranzitat sâmbătă Strâmtoarea Ormuz, potrivit unui oficial american citat de Axios, marcând prima astfel de operaţiune de la debutul conflictului.

Surse americane au precizat că traversarea nu a fost coordonată cu Iranul şi a avut ca obiectiv transmiterea unui semnal de încredere către transportatorii comerciali, în contextul în care traficul prin acest coridor strategic rămâne redus. Operaţiunea s-a desfăşurat în paralel cu lansarea negocierilor de pace dintre cele două părţi, găzduite în Pakistan, potrivit Axios.

„A fost o misiune axată pe garantarea libertăţii de navigaţie în apele internaţionale”, a declarat oficialul american. Potrivit acestuia, navele au traversat strâmtoarea dinspre est către vest, intrând în Golful Persic, după care au revenit prin acelaşi culoar către Marea Arabiei.

Presa de stat iraniană a relatat că Teheranul consideră acţiunea drept o încălcare a armistiţiului şi a avertizat că ar putea viza navele implicate.

Redeschiderea Strâmtorii Ormuz reprezintă un element central al acordului de încetare a focului dintre SUA şi Iran, această rută fiind esenţială pentru fluxurile energetice globale. Cu toate acestea, în zilele care au urmat anunţului armistiţiului, traficul a rămas limitat.

Sâmbătă dimineaţă, datele de monitorizare maritimă indicau tranzitul a cel puţin trei superpetroliere, majoritatea sub pavilion chinez, un semnal timid de reluare a activităţii, dar departe de nivelurile obişnuite, potrivit CNN.

Un oficial american a admis anterior că navele comerciale evită zona din cauza presiunilor şi ameninţărilor iraniene. În paralel, surse citate de The New York Times susţin că Iranul întâmpină dificultăţi în a redeschide complet strâmtoarea, întrucât nu poate localiza toate minele marine instalate şi nu dispune de capacitatea de a le elimina rapid.

Într-o postare publicată sâmbătă pe Truth Social, preşedintele Donald Trump a afirmat că principalul instrument de descurajare al Iranului rămâne riscul ca navele să lovească minele amplasate în zonă. Liderul american a anunţat că Washingtonul a început operaţiuni pentru „eliberarea” strâmtorii, descriindu-le drept un gest în sprijinul economiei globale şi criticând aliaţii care nu s-au implicat în astfel de acţiuni.

Totodată, Trump a reluat afirmaţia potrivit căreia petroliere goale din mai multe state se îndreaptă către Statele Unite pentru a se aproviziona cu ţiţei.

Curs valutar BNR

09 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0937
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3629
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5139
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8478
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.3213

