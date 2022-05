Aplicaţia BAAR pentru verificarea poliţelor RCA, contestată de COTAR

Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (C.O.T.A.R.) constată, cu stupoare, că Biroul Asigurătorilor Auto (BAAR) susţine introducerea unei aplicaţii pe care nici Poliţia Română, nici Poliţia Rutieră, nici CNAIR nu au comandat-o, dar care e prezentată, într-o campanie de PR, ca fiind absolut necesară, conform unui comunicat ale C.O.T.A.R. remis redacţiei. Săptămâna trecută, preşedintele BAAR a dat declaraţii inclusiv în numele Poliţiei Române, spunând că instituţia este deja dotată cu o aplicaţie pentru mobil pe care să o folosească agenţii de circulaţie, pentru a identifica maşinile fără poliţă RCA, însă aplicaţia nici măcar nu există încă. Astfel de campanii care disemninează informaţii false despre o viitoare nevoie sunt specifice acţiunilor de lobby, însă în legislaţia românească se încadrează ca "trafic de influenţă".

Potrivit sursei citate, domnul Mădălin Roşu, preşedintele Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR), a declarat că Poliţia Rutieră testează o aplicaţie care fotografiază şi filmează numărul de înmatriculare, pentru a identifica imediat dacă maşinile au sau nu asigurare obligatorie RCA. La Poliţia Rutieră, însă, aplicaţia nu a ajuns, pentru că nici măcar nu a fost încă finalizată. Nu s-a făcut nicio licitaţie, nu s-a încheiat niciun protocol şi nu s-a semnat niciun contract între cele două instituţii, pentru o astfel de achiziţie.

În plus, faptul că o aplicaţie poate fotografia şi filma numerele de înmatriculare, pentru a afla, pe loc, dacă maşinile au poliţe RCA valabile, conectându-se la baza de date AIDA, nu aduce niciun beneficiu (în afară de beneficiul încă unei firme de IT , acces la datele personale ale românilor). Chiar domnul preşedinte al BAAR a explicat presei că, de fapt, poliţiştii ar trebui să mai facă o verificare suplimentară, după ce aplicaţia identifică maşini fără RCA, pentru că există cazuri în care maşina are asigurare, dar e făcută pe seria de şasiu, iar numnărul de înamtriculare nu figurează în baza de date. Astfel, aplicaţia devine inutilă, pentru că timpul pe care poliţiştii l-ar aloca pentru verificări va fi acelaşi ca în lipsa aplicaţiei. Mai mult, poliţiştii de la Rutieră au acces la aceeaşi bază de date şi pot face aceleaşi verificări acum, fără să folosească aplicaţia. Chiar dacă este inutilă, preşedintele BAAR o prezintă ca pe o achiziţie deja făcută de Poliţia Română, Poliţia Rutieră, dar şi CNAIR, subliniază sursa citată.

Cui predest? Consecinţele ar fi doar în legătură cu forţarea şoferilor din România să cumpere asigurări pe un an - adică exact ce încearcă să facă firmele de asigurări, de peste zece ani, dar n-au reuşit până acum. "După falimentul City Insurance, preţurile poliţelor RCA s-au dublat, apoi s-au triplat, în mod nejustificat, fapt pentru care am cerut Consiliului Concurenţei şi ASF să ancheteze această situaţie care are caracteristici clare de constituire a unui cartel, pentru creşterea artificială a preţurilor poliţelor RCA, dar şi pentru eliminarea RCA-ului pe trei şi şase luni, prin ofertele de preţ. S-a văzut clar cum toţi asiguratorii din România au lansat, simultan, oferte care aproape obligă clienţii să cumpere poliţele RCA pe un an, pentru că cele pe perioade mai scurte sunt mult mai scumpe", spune C.O.T.AR.

Justificarea asiguratorilor - preluată acum de BAAR, pentru a motiva nevoia aplicaţiei - este că în România ar circula fără RCA peste 30% din totalul maşinilor înmatriculate. Este o falsă problemă, pentru că procentul provine din datele statistice care arată doar câte dintre maşinile înmatriculate au poliţă RCA plătită, deşi nu se verifică dacă acestea sunt în circulaţie sau nu. Mulţi dintre cei care deţin mai multe maşini circulă cu una singură, deci nu mai plătesc RCA şi pentru celelalte. Mai sunt maşini neradiate, dar deja înstrăinate, maşini pentru care proprietarii aşteaptă programul rabla şi alte situaţii în care, deşi sunt înmatriculate, autoturismele nu se regăsesc în trafic.

"Cerem instituţiilor statului să deschidă o anchetă în acest caz care are caracteristici specifice traficului de influenţă", menţionează C.O.T.A.R. în comunicat.