Bacalaureat: Rată de participare de peste 98% la proba scrisă la Limba şi literatura română

Rata de participare la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Bacalaureatului, desfăşurată luni, a depăşit 98 la sută, anunţă Ministerul Educaţiei, informează news.ro.

Un număr de 22 de candidaţi au fost eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

"Rata de participare la proba scrisă de Limba şi literatura română din cadrul examenului naţional de bacalaureat (sesiunea iunie - iulie 2026), desfăşurată astăzi, 29 iunie, a fost de 98,2% (120.119 de candidaţi prezenţi dintr-un total de 122.319 de candidaţi înscrişi pentru susţinerea acestei probe - toate promoţiile)", a arătat Ministerul Educaţiei.

La examen nu s-au prezentat 2.178 de candidaţi.

Totodată, 22 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat, programată iniţial marţi, a fost reprogramată pentru miercuri, ca urmare a prognozei emise de meteorologi, privind avertizarea cod roşu de caniculă.