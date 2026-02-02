Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Banca digitală braziliană PicPay s-a listat la New York

A.V.
Ziarul BURSA #Piaţa de Capital / 2 februarie

Banca digitală braziliană PicPay s-a listat la New York

English Version

Oferta publică iniţială a băncii este prima realizată de o companie din Brazilia după 2021

Banca digitală braziliană PicPay, controlată de familia miliardarului Batista, a debutat la data de 29 ianuarie pe bursa americană Nasdaq, după ce a strâns 434 de milioane de dolari printr-o ofertă publică iniţială (IPO), aceasta fiind prima listare de acţiuni a unei companii braziliene în mai bine de patru ani, conform Reuters.

Fondat în 2012 şi achiziţionat trei ani mai târziu de J&F Investimentos - holdingul din spatele celui mai mare producător şi procesator de carne din lume JBS (listat la Bursa din New York), PicPay a vândut 22,86 milioane de acţiuni în data de 28 ianuarie, la preţul de 19 dolari/titlu. Acţiunile se tranzacţionează sub simbolul bursier ”PICS”.

Oferta, care implică o diluare de aproximativ 21% pentru acţionarii existenţi, a evaluat compania la aproximativ 2,6 miliarde de dolari, potrivit Valor Economico.

Compania le-a acordat subscriitorilor o opţiune de 30 de zile pentru a cumpăra acţiuni suplimentare la preţul IPO, ceea ce ar putea creşte valoarea tranzacţiei la aproximativ 500 de milioane de dolari.

Listarea PicPay a fost o victorie pentru fraţii Wesley şi Joesley Batista, care păstrează peste 90% din voturi în cadrul băncii. Imperiul acestora se întinde în industria cărnii, energie, minerit, fintech, media, cosmetice şi multe altele, în cel puţin 20 de ţări.

Bicycle Capital, un fond de creştere condus de foşti directori SoftBank, inclusiv miliardarul bolivian Marcelo Claure, s-a angajat să investească 75 de milioane de dolari în oferta PicPay, conform unui document depus la bursă.

IPO-ul, pe care PicPay l-a explorat anterior, dar l-a abandonat în 2021, a fost condus de Citigroup, Bank of America şi Royal Bank of Canada.

Săptămâna trecută, CEO-ul PicPay, Eduardo Chedid, a declarat, la Nasdaq, că banca analizează posibilitatea de a emite certificate de depozit braziliene reprezentând acţiunile sale listate în SUA, dar îşi va menţine concentrarea exclusivă pe Brazilia în următorii doi-trei ani. Veniturile din oferta recentă vor finanţa noi servicii de aplicaţii.

”Ne aşteptăm să creştem utilizarea produselor de credit de către clienţii noştri individuali şi corporativi”, a adăugat Chedid.

PicPay aşteaptă, de asemenea, autorizaţia guvernului pentru a lansa un serviciu de pariuri sportive.

Mai multe IPO-uri braziliene, aşteptate

Oferta PicPay ar putea deschide uşa pentru mai multe IPO-uri din partea companiilor braziliene.

Anderson Brito, directorul diviziei de investment banking din Brazilia a UBS BB, a declarat că un sondaj în rândul investitorilor instituţionali anticipează peste zece IPO-uri braziliene în 2026, fie în Brazilia, fie în străinătate.

Firma de tehnologie financiară Agibank, care a fost evaluată la 9,3 miliarde de reali (1,79 miliarde de dolari) la sfârşitul anului 2024, a depus luna trecută cererea de listare la Bursa de Valori din New York, potrivit Reuters.

În mod special, companiile fintech din Brazilia au avut succes la listările din SUA. Cea mai recent intrată societate braziliană pe bursă a fost banca digitală Nubank, care a debutat la NYSE la sfârşitul anului 2021, strângând 2,6 miliarde de dolari la o evaluare de peste 40 de miliarde de dolari, ceea ce o face cea mai mare bancă din America Latină, după capitalizarea de piaţă.

Ultima listare la bursa braziliană a fost a producătorului de îngrăşăminte Vittia, în septembrie 2021.

