Banca Transilvania a finalizat cea mai mare emisiune de obligaţiuni din Europa Centrală şi de Est

Banca Transilvania a atras 1 miliard de euro de pe pieţele internaţionale printr-o emisiune de obligaţiuni suprascrisă de aproape patru ori, ceea ce confirmă interesul ferm al investitorilor de a susţine perspectivele de creştere ale BT, potrivit unui comunicat al băncii, remis redacţiei.

Prin această nouă emisiune, Banca Transilvania capitalizează încrederea oferită de baza sa solidă de investitori internaţionali, atenuând impactul volatilităţii ridicate din pieţele financiare. Continuând să promoveze un exemplu de performanţă financiară, precum şi potenţialul economiei româneşti, BT trece într-o nouă etapă de maturitate şi recunoaştere ca emitent relevant în rândul instituţiilor financiare din Europa.

Această emisiune de obligaţiuni reprezintă primul instrument cu rating de tip Investment Grade, BBB-, evaluat de către agenţia de rating Fitch. Vânzarea obligaţiunilor a fost coordonată de băncile de investiţii Goldman Sachs Bank Europe SE, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Nomura şi BT Capital Partners, cu obiectivul unei distribuţii extinse la nivel global. Ca Intermediar, BT Capital Partners, compania de brokeraj a Grupului Banca Transilvania, a coordonat cererea investitorilor din piaţa locală şi din partea instituţiilor financiare internaţionale.

Registrul de ordine a fost de 3,8 miliarde de euro, iar ordinele plasate provin de la peste 200 de investitori instituţionali din 32 de ţări, majoritar din Europa, reprezentând 46% din total, precum şi din Regatul Unit, SUA sau Asia. Participanţii sunt fonduri de investiţii, fonduri de pensii, fonduri suverane, bănci comerciale, companii de asigurare, bănci private şi instituţii supranaţionale, arătând diversitatea şi calitatea bazei de investitori.

Cererea ridicată din partea acestora a contribuit la reducerea ratei cuponului de la 5,125% - cât se estima iniţial - la 4,75%, o reducere de peste 30 de puncte bază.

„Mulţumim investitorilor pentru încrederea în Banca Transilvania şi în România. Rezultatul acestei emisiuni de obligaţiuni, cu o cerere de aproape patru ori peste nivelul oferit în vânzare, confirmă încă o dată performanţa BT şi faptul că România este atractivă pentru investitori, chiar şi într-un context internaţional marcat de incertitudini. Interesul puternic arată soliditatea băncii, precum şi rolul tot mai important al ţării noastre în regiune. Coordonatele tranzacţiei - preţul şi volumul - sunt un reper pentru băncile din ţara noastră în această perioadă şi astfel ajută întreaga piaţă, dar şi potenţialul de finanţare al ţării. Sumele atrase ne vor ajuta să ne susţinem clienţii, economia locală şi proiectele de investiţii - cu curaj şi, în acelaşi timp, prudent şi responsabil” - declară Ömer Tetik, Director General, Banca Transilvania.

Obligaţiunile au maturitatea în anul 2032, vor fi listate la Bursa de Valori din Dublin (Euronext Dublin) şi sunt eligibile pentru cerinţa minimă de fonduri proprii şi pasive (MREL). Acestea contribuie la menţinerea unui nivel optim de fonduri, distinct de depozitele clienţilor, care sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. BT este una dintre băncile de importanţă sistemică în România, ceea ce implică anumite cerinţe suplimentare de capital şi finanţare eligibilă.

Consultanţii juridici au fost Filip&Company, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Clifford Chance Badea şi Clifford Chance LLP. Deloitte Audit SRL a avut rolul de auditor financiar, iar KPMG Tax SRL a fost consultantul fiscal.

Banca Transilvania a atras, începând cu 2023, aproape 4 miliarde de euro prin cele şapte emisiuni de obligaţiuni derulate până acum. Noua emisiune consolidează poziţia BT ca unul dintre cei mai activi emitenţi de pe piaţa locală şi regională.