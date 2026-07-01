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Banca Transilvania: Cardul BT Visa UNTOLD, un nou design, in tematica festivalului

L.B.
Bănci-Asigurări / 1 iulie, 14:56

Banca Transilvania: Cardul BT Visa UNTOLD, un nou design, in tematica festivalului

Cardul digital animat BT Visa UNTOLD din aplicaţia BT Pay vine cu un design nou, inspirat de tematica UNTOLD 2026, A New Journey. Grifonul, simbolul acestei ediţii a festivalului, este elementul central al cardului, sugerând dorinţa de explorare, dar şi magia unui nou capitol pentru comunitatea UNTOLD, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Pentru persoanele care au deja un astfel de card digital, actualizarea designului este realizată automat în BT Pay, în această săptămână. Ediţia 2026 continuă seria cardurilor tematice Visa UNTOLD, colecţie care a cuprins până acum următoarele personaje: Pasărea Colibri (în 2025), Mama Natură (în 2024) şi Light Phoenix (în 2023).

Card cu efect sonor: atmosfera UNTOLD în fiecare tranzacţie

Fiecare plată sau transfer realizat cu BT Visa UNTOLD este însoţit de un efect sonor care aminteşte, de asemenea, de atmosfera festivalului.

Beneficiile BT Visa UNTOLD pentru comunitatea festivalului

BT Visa UNTOLD este un card de debit în lei, care poate fi emis instant şi gratuit din BT Pay. Persoanele care doresc un astfel de card trebuie să acceseze în aplicaţie secţiunea Adăugare carduri, tab-ul UNTOLD.

Printre beneficiile cardului se numără: acces la campanii private pentru achiziţionarea de bilete la preţ preferenţial, 5% reducere la produsele UNTOLD cumpărate la festival sau pe site-ul oficial, respectiv la cazările oficiale puse la dispoziţie de UNTOLD, precum şi 4% credit points în contul Booking.com, la plata rezervării cu cardul BT Visa UNTOLD, accesând link-ul pus la dispoziţie în secţiunea Oferte din BT Pay.

Până în 5 iulie 2026, utilizatorii cardului BT Visa UNTOLD pot achiziţiona online, cu discount, abonamente UNTOLD, la preţul de 109 euro + taxe. Campania poate fi accesată în BT Pay, secţiunea Oferte.

200.000 de carduri BT Visa UNTOLD

BT este banca oficială UNTOLD încă de la prima ediţie. Experienţa de plată fără numerar în cadrul acestuia, prin brăţara de festival, este asigurată de Banca Transilvania. Portofoliul BT Visa UNTOLD a ajuns la 200.000 de carduri digitale şi fizice.

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