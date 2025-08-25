Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Băncile americane vor reglementări uniforme la nivelul SUA

V.R.
Ziarul BURSA #Bănci-Asigurări / 25 august

Băncile americane vor reglementări uniforme la nivelul SUA

English Version

Băncile americane i-au solicitat Oficiului Controlorului Valutar (OCC), o agenţie federală din Statele Unite responsabilă cu supravegherea instituţiilor de credit, să pună la punct standarde federale cu privire la furnizarea de servicii bancare, standarde care ar urma să aibă prioritate în raport cu regulile impuse de autorităţile de la nivelul statelor, spun surse citate de Reuters, conform Agerpres.

În special marile bănci fac lobby pentru reglementări uniforme la nivelul SUA în care să fie precizate cum pot fi acordate credite, cum pot fi emise obligaţiuni sau furniza servicii bancare, în paralel cu limitarea puterii statelor americane asupra operaţiunilor lor, au precizat sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul.

Acest apel pentru standarde naţionale face parte dintr-un efort mai amplu al industriei bancare americane de a obţine condiţii mai favorabile din partea administraţiei Trump. Modificările solicitate ar face mai uşoară viaţa băncilor, susţin sursele. De asemenea, ar limita puterea statelor de a perturba operaţiunile băncilor cu reguli care vizează aşa-numita ”debanking”, un termen care se referă la practica băncilor de a refuza sau limita serviciile financiare pentru anumiţi clienţi, în funcţie de credinţele lor religioase sau politice. Anterior, o serie de state americane au pedepsit băncile şi le-au interzis să deruleze operaţiuni în funcţie de credinţele clienţilor.

”Susţinem în mod ferm dreptul de preemţiune al standardelor federale şi credem că o legislaţie federală privind accesul corect ar fi o măsură prudentă pentru a răspunde la închiderile de conturi în toate statele”, a anunţat Bank Policy Institute, o asociaţie reprezentativă din industria bancară.

Unele bănci susţin că standardele federale ar eficientiza regulile şi ar pune punct unui sistem vechi de câteva decenii în care există o dublă reglementare, atât la nivel federal, cât şi la nivelul statelor. Organismele federale de reglementare, în special OCC care supervizează băncile naţionale, au autoritatea de a devansa legislaţia statelor, dacă consideră că aceasta interferează cu operaţiunile şi supervizarea băncilor naţionale. Cu toate acestea, unii oficiali de la nivelul statelor americane spun că supervizarea băncilor este necesară pentru elaborarea de reguli concepute special pentru comunităţile locale şi protejarea consumatorilor. De asemenea, Conference of State Bank Supervisors (CSBS), un organism al supervizorilor bancari din toate cele 50 de state americane, a susţinut anterior că o structură duală este de importanţă capitală pentru siguranţa şi stabilitatea, protecţia consumatorilor şi pieţe competitive, iar existenţa doar a unei structuri federale ar putea modifica asta.

Instituţiile financiare sunt criticate în mod frecvent de mediul politic pentru rolul lor în economie şi punctul lor de vedere cu privire la finanţarea unor industrii precum combustibilii fosili şi companii care produc arme. Statele au acuzat băncile că iau decizii politice care nu permit unor companii legitime să aibă acces la capital.

În replică, băncile susţin că ar trebui să li se permită să adopte decizii de creditare pe baza modelelor de business şi de toleranţă la risc.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

25 august

Citeşte Ziarul BURSA din 25 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

25 august
Ediţia din 25.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb