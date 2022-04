Bugetul de stat va deveni o puşculiţă spartă de coaliţia de guvernare pentru primarii din teritoriu, mai bine spus pentru lucrările de investiţii demarate de aceştia pe Planul Naţional de Dezvoltare Locală (PNDL), ediţiile 1 şi 2, dar nefinalizate până la această dată, cât şi pentru Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny, acest veritabil PNDL 3 care va fi finanţat cu aproape 65 miliarde lei.

Pentru implementarea rapidă a acestor programe este nevoie însă de descentralizarea competenţelor către administraţia publică, deoarece este important ca transferul acestora să se realizeze către nivelul cel mai apropiat de cetăţean, pentru că practic el trebuie să fie beneficiarul acestor demersuri, a declarat, ieri, premierul Nicolae Ciucă, în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Oraşelor din România, eveniment ce a avut loc la Palatul Parlamentului.

"Sunt în continuare o serie întreagă de aspecte care sunt cât se poate de relevante pentru ceea ce noi am căutat să soluţionăm pe baza cererilor pe care dumneavoastră le-aţi înaintat către Guvernul României. Sigur, pe agendă, în topul priorităţilor se află în continuare rezolvarea acestor aspecte care ţin de preţul energiei şi gazelor naturale. Aţi văzut că la nivelul Guvernului a fost luată această decizie prin care am emis ordonanţa de urgenţă care să asigure predictibilitatea pe un an de zile, faţă de evoluţia preţurilor la energie şi gaze. Au fost alocate măsuri atât pentru cetăţeni, cât şi pentru mediul privat. Este foarte important să facem în aşa fel încât împreună cu dumneavoastră, autorităţile locale, în acest moment să identificăm toate oportunităţile şi să găsim toate soluţiile pentru a putea să protejăm locurile de muncă, să protejăm economia, să generăm noi locuri de muncă. Există posibilitatea ca prin ofertele pe care noi le facem, prin oportunităţile pe care le oferim la nivel local să putem să generăm voinţă pentru oamenii de afaceri să investească atât la nivel central, cât şi la nivel local. De ce spun la nivel local? Este foarte important la nivel local pentru că ne-am asumat şi am discutat cu dumneavoastră acest aspect; avem nevoie să eliminăm aceste diferenţe regionale şi diferenţe între judeţe - mă refer la diferenţele de dezvoltare economico-socială - şi atunci, tot ceea ce noi discutăm trebuie să se materializeze în măsuri concrete pentru ca investiţiile pe care noi vrem să le facem, oportunităţile specifice fiecărei localităţi în parte să genereze acea mişcare, să pună în funcţiune acel motor care să poată să asigure reducerea acestor diferenţe între localităţi, între judeţe şi între regiuni", a spus Nicolae Ciucă.

Şeful Guvernului a amintit despre necesitatea digitalizării întregii administraţii publice locale, despre fondurile alocate pentru Valul Renovării în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi despre o platformă unică digitală pentru eliberarea certificatului de urbanism, a acordului unic şi desigur a autorizaţiei de construire.

"Cred că dacă reuşim într-adevăr să le garantăm cetăţenilor că toate măsurile şi deciziile noastre sunt îndreptate astfel încât dumnealor să beneficieze de aceste facilităţi pentru a nu mai pierde timpul pentru a sta la coadă să îşi rezolve toate aceste probleme administrative, a elimina toate chestiunile acelea legate de dosar şi mai ştiu eu ce alte formalităţi şi elemente specifice birocratizării, îi vom convinge că într-adevăr autorităţile locale, autorităţile centrale îşi desfăşoară activitatea în slujba cetăţeanului", a precizat premierul Nicolae Ciucă.

Referitor la Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", şeful Guvernului a precizat că acesta va fi lansat în curând, după ce Executivul va aproba o ordonanţă de urgenţă prin care suma alocată iniţial - 50 miliarde lei - va fi suplimentată cu încă 15 miliarde lei.

• "Anghel Saligny" - prioritate pentru Guvern

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei i-a anunţat pe edilii oraşelor mici şi mijlocii din ţara noastră că Guvernul va aproba, astăzi ordonanţa de urgenţă pentru completarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny".

"Mâine dorim în Guvern să aprobăm ordonanţa de urgenţă pentru completarea acestui program cu două elemente principale. În primul rând, suplimentarea programului cu 10 miliarde de lei, care vor fi alocaţi pentru investiţiile de drumuri, pentru modernizare de drumuri, având în vedere şi nevoia extraordinar de mare care reiese şi din numărul de proiecte şi valoarea acestora depuse. Guvernul şi coaliţia de guvernământ au fost de acord şi sunt aliniaţi ca acest program să fie completat", a afirmat, ieri, ministrul Cseke Attila.

El a adăugat că, în al doilea rând, este "o oportunitate de moment", cu care premierul şi coaliţia sunt de acord, şi anume aceea că în Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) s-a desfăşurat un apel de proiecte şi peste 20 de UAT-uri au câştigat finanţări pentru introducerea, respectiv modernizarea reţelelor de racordare la gaze naturale, dar nu au prins fonduri.

"Maturitatea acestor proiecte este astăzi. Anul viitor, aceste proiecte nu mai sunt mature, în sensul în care avizele, autorizaţiile expiră şi proiectele trebuie refăcute. Astfel, prin OUG, aceste 105 proiecte ale UAT-urilor vor fi preluate de la POIM în Programul naţional de investiţii Anghel Saligny. Vorbim aici de 8 proiecte care privesc oraşe, în valoare totală de 750 de milioane de lei. În urma aprobării guvernamentale, aceste proiecte, cu toată documentaţia tehnică, vor veni de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene la Ministerul Dezvoltării", a explicat ministrul Cseke Attila.

Menţionăm că pentru finalizarea celor 105 proiecte, Guvernul va mai aloca încă 5 miliarde lei programului Anghel Saligny, potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă.

Ministrul Cseke Attila a estimat că, având în vedere această decizie guvernamentală, partea financiară a programului este stabilită, iar în luna mai "Anghel Saligny" ar putea avea lista de proiecte eligibile.

Referitor la acelaşi program, Marcel Ciolacu, preşedintele PSD şi preşedintele Camerei Deputaţilor, a declarat că s-au pus la dispoziţie peste 63 de miliarde de lei pentru investiţii, bani de la bugetul de stat pentru proiectele ce vor fi finanţate în cadrul programului.

"PSD a insistat şi a reuşit să fie cuprinse şi proiectele de gaze şi drumuri. Sunt peste 13 miliarde de lei în plus pentru aceste două obiective majore. Ştiu că este un interes foarte mare pentru acest program. Şi nu pot să nu remarc, totuşi, ipocrizia unor politicieni de rit nou care la centru urlă cât de rău este acest program, în timp ce toţi primarii lor din ţară au făcut proiecte şi le-au depus. Acesta este cel mai clar semn al demagogiei şi decuplării totale de realitate şi nevoile cetăţenilor. Mă bucur că primarii USR au înţeles şi apreciază acest program şi îi asigur că şi aici paradigma s-a schimbat. Niciun ban nu se va acorda pe criterii politice, ci strict pe performanţă şi pe nevoia de dezvoltare a comunităţilor", a afirmat Marcel Ciolacu.

• Costuri actualizate pe PNDL 1 şi 2

Preşedintele PSD le-a mai transmis edililor că tot în această săptămână va fi aprobat un act normativ prin care toate contractele de investiţii de la nivel local, fie ele finanţate prin PNDL 1 sau PNDL 2, dar şi cele din fonduri europene, să fie actualizate cu noile preţuri la materialele de construcţii.

"Ştim cu toţii că multe dintre proiectele dumneavoastră de dezvoltare sunt blocate din cauza exploziei preţurilor la materialele de construcţii. De aceea, vom veni urgent săptămâna aceasta cu un act normativ prin care toate contractele de investiţii de la nivel local - fie ele finanţate prin PNDL 1 sau PNDL 2, dar şi cele din fonduri europene, să fie actualizate cu noile preţuri la materialele de construcţii. Vreau ca toate investiţiile aflate în derulare să fie finalizate rapid", a spus Marcel Ciolacu.

El s-a referit şi la proiectul de act normativ prin care va fi reformată legea achiziţiilor publice, pentru ca procedurile să se deruleze mult mai rapid.

"Ne-am săturat cu toţii de blocaje şi contestaţii care mâncau o gramadă de timp. Sunt lucrări de peste 40 de miliarde de lei - şcoli, spitale, drumuri- pe care le vom debloca şi finaliza împreună. Acesta este obiectivul nostru comun", a precizat preşedintele PSD.

Marcel Ciolacu a mai spus că ştie "presiunile cu care se confruntă în fiecare zi din cauza preţurilor tot mai mari".

"În acest an, sumele alocate de la bugetul de stat pentru autorităţile locale, fie că provin din impozit pe venit, fie din cote defalcate de TVA sunt mai mari cu peste 6 miliarde de lei. În acelaşi timp, sumele pentru asigurarea cheltuielilor sociale la oraşe au revenit la nivelul prevăzut de lege, respectiv la 90% din total. Ştim cu toţii că în anii trecuţi s-a asigurat doar 50% din necesar şi asta v-a obligat pe mulţi dintre voi să luaţi de la investiţii ca să plătiţi asistenţa copiilor, bătrânilor sau persoanelor cu handicap. De asemenea, am acţionat în Guvern şi am reuşit ca facturile la utilităţi să fie plafonate, iar spitalele, şcolile şi instituţiile publice să fie protejate de creşterea preţurilor la energie. Este un efort de peste 15 miliarde de lei la nivel central, bani care nu vor mai fi plătiţi de autorităţile şi companiile locale", a menţionat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai spus că pachetul "Sprijin pentru România" - un plan de 4 miliarde de euro în sprijinul oamenilor, comunităţilor şi firmelor româneşti - va fi soluţia autorităţilor centrale în faţa creşterii preţurilor.

"Acest pachet se adaugă celor 3,4% din PIB deja cheltuiţi de guvern în sprijinul oamenilor şi economiei. Noul pachet de măsuri va proteja nivelul de trai al românilor. Este un plan de măsuri îndrăzneţ care va atenua efectele crizelor multiple pe care le traversăm. Este un plan care va pune România în mişcare. Şi spun asta, pentru că multe dintre măsuri sunt orientate atât către protecţia pensionarilor, familiilor cu copii şi salariaţilor cu venituri mici, cât şi către revitalizarea investiţiilor şi susţinerea economiei", a mai spus Marcel Ciolacu.