Baschet : Fostul internaţional Andrei Mandache, noul antrenor al echipei Steaua

Fostul internaţional Andrei Mandache este noul antrenor al echipei de baschet masculin, a anunţat, miercuri, Clubul Sportiv al Armatei Steaua pe pagina sa de Facebook.

La 37 de ani, Andrei Mandache a decis să pună punct carierei de jucător şi să îmbrace costumul de antrenor.

El a absolvit cursurile Centrului Naţional de Formare şi Perfecţionare a Antrenorilor, dar şi Euroleague Head Coaches Board Academy.

Mandache a evoluat pentru roş-albaştri în trei perioade: 2010-2011, 2018-2021 şi 2024-2025.

Steaua s-a clasat pe locul 12 în sezonul trecut, după ce a fost pregătită din decembrie de portughezul Pedro Nuno Monteiro. Steaua începuse sezonul cu Ciprian Enache pe banca tehnică.